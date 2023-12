Schalke – Fürth: Was war denn HIER los? S04-Fans können es nicht fassen

Der FC Schalke 04 wollte die Hinrunde versöhnlich beenden und den dritten Sieg in Folge einfahren. Doch gegen Greuther Fürth gab es für S04 nur ein 2:2-Unentschieden – trotz zweifacher Führung der Knappen.

In einer wilden zweiten Halbzeit gab es viele Aufreger-Szenen. Doch bei einer Situation verstanden die Schalke-Fans die Welt nicht mehr. Gegen Fürth hätte alles sogar noch schlimmer enden können.

Schalke – Fürth: Was war denn HIER los?

Es fing für den FC Schalke 04 alles so hoffnungsvoll an. Keke Topp stand nach langer Zeit mal wieder in der Startelf und erzielte in der 30. Minute die 1:0-Führung nach toller Vorarbeit von Blendi Idrizi. Nach dem Seitenwechsel zeigte Königsblau aber wie immer Unsicherheiten in der Verteidigung. Fürth nutzte das aus und erzielte früh den 1:1-Ausgleich.

Die Schalker brauchten etwas, um sich vom Gegentreffer zu erholen. Kenan Karaman war es dann in der 74. Minute, der die Veltins-Arena mit seinem Kopfballtreffer erneut zum Beben brachte. Es sah alles wieder besser aus für S04. Die restliche Viertelstunde musste nur noch die Führung über die Zeit gebracht werden.

Doch dann kam es zur irren Szene. Die S04-Führung hatte keine fünf Minuten Bestand, da trafen die Fürther erneut zum Ausgleich. Nach einer Flanke war Ralf Fährmann zur Stelle, aber Tobias Mohr verpennte die Situation komplett. Statt den Ball wegzuschlagen, hat der Linksfuß einen Blackout. Fürths Asta schnappte ihm den Ball von hinten weg und schweißte diesen zum 2:2 unter der Latte.

Fans können es nicht fassen

Während Fürth jubelte, herrschte bei den Schalke-Fans Fassungslosigkeit. Die Anhänger konnten nicht glauben, was sie da gerade gesehen haben. „Das darf echt nicht wahr sein. Wieso schießt er den Ball nicht weg?“, „Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir hätten locker die drei Punkte geholt und dann passiert so etwas“ und „Mit einer Aktion das komplette Spiel verkackt“, sind nur einige von zahlreichen wütenden und enttäuschten Schalker Fans auf X (ehemals Twitter).

Für S04 kam es dann noch richtig bitter. Drei Minuten nach dem Gegentreffer sah Derry John Murkin die Gelb-Rote Karte. Die Gelsenkirchener waren in den letzten Minuten in Unterzahl und mussten bis zum Schluss zittern. Statt sich mit drei Punkten zu verabschieden, gab es für den Revierklub am Ende nur ein Unentschieden.