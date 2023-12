FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Paukenschlag! Fan-Wunsch wird endlich erhört

Woche für Woche warten die Fans des FC Schalke 04 gespannt auf die Aufstellung für das jeweilige Pflichtspiel in der 2. Bundesliga. S04-Coach Karel Geraerts kann es dabei niemandem recht machen. Denn es gibt immer Stimmen, die ihn für eine Entscheidung kritisieren.

Für das Heimspiel gegen Greuther Fürth sorgte Geraerts aber für fast ausnahmslos glückliche S04-Anhänger. Der Coach des FC Schalke 04 geht nämlich auf einen großen Wunsch der Fans ein.

FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Hammer!

„Warum spielt er nicht?“, „Was muss Keke Topp machen, damit er in der Startelf steht?“ und „Topp muss mehr Spielzeit bekommen“, lauteten die Kommentare der Fans des FC Schalke 04 in den sozialen Medien immer, sobald die Aufstellung der Knappen verkündet wurde. Sie waren nicht damit einverstanden, dass das S04-Juwel so wenige Chancen unter dem Neu-Coach bekommt.

Nun hat er aber auf die Anhänger gehört. Gegen Greuther Fürth am Freitag (15. Dezember, 18.30 Uhr) steht der Youngster in der Startelf. Damit belohnte Geraerts Topp auch für die ordentlichen Leistungen, die er bisher als Joker zeigte. Ein weiterer Grund für den Startelf-Einsatz ist der Ausfall von Bryan Lasme. Der Offensivspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus.

Für Topp ist es das zweite Spiel von Beginn an. Bei der 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel (unter Thomas Reis) stand er ebenfalls in der Startelf, wurde aber nach einem Platzverweis von Ron Schallenberg schon in der 41. Minute ausgewechselt. Nun bekommt er gegen Fürth seine nächste Chance.

Das sind die Aufstellungen

Aber in der Startelf des FC Schalke 04 gibt es noch eine weitere Änderung. Cedric Brunner darf nach seiner Verletzung ebenfalls erstmals wieder von Anfang an spielen. Henning Matriciani sitzt dagegen auf der Bank.

Die Aufstellungen der beiden Klubs:

Schalke: Fährmann – Brunner, Kalas, Kaminski, Murkin – Seguin, Idrizi, Mohr – Karaman, Topp, Terodde.

Fürth: Urbig – Jung, Michalski, Dietz – Asta, Wagner, Green, Haddadi – Hrgota, Sieb, Lemperle.