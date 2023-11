FC Schalke 04: Entscheidung der Bosse treibt S04-Fans auf die Palme – „Würde kein Sinn ergeben“

Auf den nächsten Sommer schaut man beim FC Schalke 04 ganz und gar nicht gerne. Wie schon in den vergangenen Jahren droht erneut ein großer Kaderumbruch. Fast bei jeder Transfer-Periode gab es zahlreiche Abgänge und viele neue Gesichter im Kader der Königsblauen.

Bis zum Saisonende hat Sportdirektor Andre Hechelmann eine Menge zu tun. Viele Verträge beim FC Schalke 04 laufen aus. Auch der von einem Top-Talent. Dort möchten die Bosse erstmal abwarten. Auf die S04-Fans stößt das auf Unverständnis.

FC Schalke 04: Entscheidung verärgert S04-Fans

In der laufenden Zweitliga-Saison hat der FC Schalke 04 vor allem ein großes Problem – abgesehen von der wackeligen Defensive. Die Stürmer machen einfach zu wenig Tore. Im Vergleich zu den anderen Teams, die deutlich öfters treffen, ist S04 nur Mittelmaß. Im Abschluss sehen die Schalker oft zu schlecht aus.

Weder Simon Terodde (zwei Tore) oder Sebastian Polter (drei Tore), noch Neuzugang Bryan Lasme (zwei Tore) können für richtige Torgefahr sorgen. Lediglich Kenan Karaman zeigt mit drei Toren und vier Vorlagen ordentliche Leistungen. Dann ist da aber auch noch Keke Topp, der sowohl unter Ex-Coach Thomas Reis als auch unter dem neuen Trainer Karel Geraerts kaum Chancen bekommt. Das S04-Talent erhält lediglich Kurzeinsätze, kann sich da kaum richtig in Szene setzen.

Dennoch hat Topp große Qualitäten. Das hat er schon in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen. Bei den Verantwortlichen scheint dies aber noch nicht angekommen zu sein. Der Vertrag des Stürmers läuft zum Saisonende aus. Ob es zu einer Vertragsverlängerung kommt, wird sich erst bei seiner sportlichen Entwicklung zeigen, berichten die „Ruhr Nachrichten“. Die Bosse wollen erst einmal abwarten.

„Kannst du die Knappenschmiede gleich abmelden“

Bedeutet: Überzeugt Topp in den restlichen Spielen des Jahres und in der Rückrunde nicht, droht ihm der Abgang beim FC Schalke 04. Eine Entscheidung, die bei den S04-Fans überhaupt nicht gut ankommt. Sie wissen, was sie an dem Knappenschmiede-Talent haben, der in den Jugendabteilungen seine Klasse zeigte.

„Klassiker bei Topp. Am besten abwarten, bis es sich der Spieler anders überlegt hat und vorher nie Chancen geben. Stichwort: ,Kaderwerte schaffen'“, „Wenn du bei Keke Topp mit einer Vertragsverlängerung abwartest, kannst du die Knappenschmiede ehrlicherweise auch gleich abmelden. So viel zum Kaderwerte schaffen, man sieht ja, wie ernst es unsere Verantwortlichen wirklich nehmen“ und „Würde einfach keinen Sinn ergeben, wenn man bei Topp abwarten würde. Was wäre das für ein Zeichen für die Knappenschmiede. Der Vertrag muss verlängert werden, ohne Wenn und Aber“, heißt es in den sozialen Medien.

Das sind deutliche Forderungen der S04-Fans an Hechelmann und Co. Gute Argumente für mehr Einsätze zeigte Topp beim Testspiel gegen Eredivisie-Tabellenführer PSV Eindhoven. Topp bereitete zunächst das 1:0 von Terodde vor und erzielte den 2:0-Endstand selbst sehenswert.