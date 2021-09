FC Schalke 04: Vor Duell mit S04 – Hiobsbotschaft für den Karlsruher SC

Der FC Schalke 04 ist am Freitag (17. September, 18:30 Uhr) gegen den Karlsruher SC gefordert. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge möchte der S04 jetzt eine Siegesserie starten.

Am Freitag treffen der FC Schalke 04 und der Karlsruher SC aufeinander. Der KSC muss vor der Partie einen herben Rückschlag hinnehmen. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Vor dem Duell gibt es bei den Karlsruhern eine schlechte Nachricht, die dem FC Schalke 04 womöglich in die Karten spielen könnte.

FC Schalke 04: Hiobsbotschaft für KSC vor S04-Spiel

Dem KSC plagen nämlich erhebliche Sorgen. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, hat sich Rechtsverteidiger Sebastian Jung das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Somit wird der ehemalige Frankfurter lange ausfallen. Besonders bitter für den KSC: Jung ist bereits der dritte Profi, der einen Kreuzbandriss erleidet. Zuvor hatten sich Torhüter Paul Löhr und Neuzugang Leon Jenssen am Knie verletzt.

🤒🤕 Sebastian Jung hat sich gestern das Knie verdreht, nun hat sich der erste Verdacht leider bestätigt: Er hat sich das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen 😥➡️ https://t.co/ns0Hs2WZrd



Like = Gute Besserung, Sebi! 💙#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/bCELCirMFO — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) September 15, 2021

Jung war in der laufenden Saison in allen sechs Pflichtspielen auf dem Platz und gehörte zu den stärksten Karlsruhern. Bereits in der vergangenen Saison war der Abwehrspieler aufgrund muskulärer Probleme ausgefallen und befand sich in dieser Spielzeit auf dem Weg der Besserung.

KSC-Defensive kassierte weniger Gegentore als Schalke

Jetzt muss KSC-Trainer Christian Eichner eine Alternative finden, die die zweitbeste Defensive der Liga komplettiert. Die Karlsruher haben bislang in den sechs Ligapartien nur fünf Gegentore kassiert. Zum Vergleich: Der S04 hat schon neun Gegentreffer bekommen.

-----------------------

Noch mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Still und heimlich! S04-Legende beendet wohl seine Karriere

FC Schalke 04: Schock-Beichte! Christina Rühl-Hamers „will niemandem etwas vormachen“

FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! Wegen Fan-Ausschreitungen, wird der S04 vom DFB bestraft

-----------------------

Wie die KSC-Abwehr jetzt am Freitag wohl gegen die Schalker aussehen wird? (oa)