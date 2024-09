Schalke 04 wird vorgeführt: Karlsruhe-Trainer setzt noch einen drauf

Für viele Fans des FC Schalke 04 fühlt es sich an wie ein Déjà-vu: Wie in der vergangenen Saison auch wurde der S04 gegen den Karlsruher SC vorgeführt. Damals gab es eine 0:3-Klatsche, dieses Mal hatte der Revierklub „nur“ zwei Gegentreffer kassiert. Doch es hätten durchaus mehr sein können.

Als wäre die Niederlage für den FC Schalke 04 nicht schon heftig genug, setzte Karlsruhe-Trainer Christian Eichner noch einen drauf. Für den Traditionsverein aus dem Pott war das ein Schlag in die Magengrube.

Schalke 04 wird gegen Karlsruhe vorgeführt

Das war ja schon fast eine Machtdemonstration vom Karlsruher SC, wenn denn noch mehr Tore gefallen wären. Dennoch war der 2:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 mehr als nur deutlich und verdient. Die Königsblauen zeigten eine harmlose Vorstellung, wie die Fans es von der vergangenen Saison aus gewohnt waren.

Bezeichnend für die katastrophale Leistung: Erst in der 61. Minute hatte S04 den ersten Torschuss. Davor waren Kenan Karaman und Co. selten gefährlich vors Tor der Karlsruher gekommen. In der Defensive sah es bei den Knappen aber auch nicht besser aus. Im Gegenteil. Die neuformierte Innenverteidigung mit Martin Wasinski und Felipe Sanchez musste sich erst finden, hatte sichtbare Probleme.

Die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts hätte sich nicht beschweren können, wenn sie noch mehr Gegentore kassiert hätte. Am Ende sind es aber Gegentreffer zehn und elf für Torwart Justin Heekeren. Als wäre die Niederlage nicht schon schlimm genug, gab es in der Schlussphase dann noch die richtige Vorführung der Karlsruher.

KSC-Coach wechselt 16-Jährigen ein

KSC-Trainer Christian Eichner hat wenige Minuten vor dem Ende den erst 16-jährigen Pinto Pedrosa eingewechselt. Der Youngster feierte gegen den FC Schalke 04 sein Profidebüt. Man könnte schon fast meinen, dass die Nordbadener den Revierklub nicht mehr ernst genommen haben.

Spott und Häme für den einstigen Top-Klub der Fußball-Bundesliga, der in der 2. Bundesliga wieder wöchentlich eins auf den Deckel bekommt. Sollten die Knappen nicht schnell die Kurve bekommen, droht es wieder eine Zittersaison zu werden.