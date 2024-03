FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Hammer! Jetzt lässt Schallenberg aufhorchen

Gegner, Fans und vermutlich auch Spieler waren überrascht: Karel Geraerts sorgte vor dem Heimsieg gegen Tabellenführer FC St. Pauli für einen Hammer. Der Trainer des FC Schalke 04 stellte plötzlich Ron Schallenberg in die Innenverteidigung neben Tomas Kalas.

Der Taktik-Kniff ging voll auf. Schallenberg zeigte seine wohl beste Leistung im Trikot des FC Schalke 04 und hatte einen großen Anteil am Erfolg. Nach der Partie packte der Neuzugang über die Entscheidung und über die Reaktion von Marcin Kaminski aus.

FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Hammer!

In der laufenden Saison kam Ron Schallenberg hauptsächlich im Mittelfeld zum Einsatz. Doch gegen Spitzenreiter St. Pauli musste er plötzlich in die Innenverteidigung. Solche Taktik-Tricks verwenden Trainer immer wieder. S04-Coach Karel Geraerts verriet ihm erst einen Tag vor dem wichtigen Heimspiel die Entscheidung. Schallenberg erklärte nach der Partie, dass ihm „nicht viel Zeit, um nachzudenken“ blieb.

Statt Marcin Kaminski spielte also Schallenberg neben Kalas, der in den vergangenen Wochen einer der wenigen Spieler mit Normalform neben Torhüter Marius Müller war. Wie hat Kaminski nach dieser Entscheidung reagiert? „Der kommt aus der Mannschaft raus, ich spiele quasi auf seiner Position“, sagte Schallenberg nach der Partie.

„Und er kommt gestern zu mir und sagt: ,Wenn du irgendwelche Fragen hast, sag Bescheid.‘ Ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, dass der Charakter doch nicht so schlecht ist, wie oftmals gesagt wird“, betont der Neu-Innenverteidiger über das S04-Team, das zuletzt heftig in der Kritik stand.

Zuletzt in der Oberliga in der Innenverteidigung

Dieses Angebot nahm Schallenberg natürlich an und fragte den Routinier des FC Schalke 04 „ein, zwei Dinge, was rausschieben und Tiefe sichern angeht“, verriet der Neuzugang. Die Tipps haben wohl geholfen. Schallenberg und Kalas ließen kaum etwas anbrennen. St. Pauli verzweifelte an der überraschenden Entscheidung von Geraerts.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Schallenberg in der Innenverteidigung gespielt hat. Allerdings liegt das auch schon etwas lange zurück. Einst wurde er in der Oberliga mit der zweiten Mannschaft des SC Paderborn auf der Position aufgestellt. „Äußerst unerfolgreich“, blickt er zurück.

Auf seinen Ex-Klub trifft Schallenberg mit S04 dann am kommenden Spieltag. Die Paderborner machen sich noch leichte Hoffnungen auf den Aufstieg. Ob der 25-Jährige dann auch am Samstag (9. März, 13 Uhr) wieder in der Innenverteidigung spielen wird, wird sich zeigen.