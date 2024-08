FC Schalke 04: Alle schauen genau hin – Geraerts soll es endlich schaffen

Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden: So lautet der bisherige Liga-Start des FC Schalke 04. So ganz zufrieden wird man beim Revierklub zwar nicht sein, aber es geht nach dem erneuten Umbruch in die richtige Richtung. Das weiß auch Cheftrainer Karel Geraerts.

Die Fans des FC Schalke 04 hoffen – neben guten Ergebnissen – auch besonders auf einen Durchbruch. Ibrahima Cisse soll endlich zeigen, was er drauf hat. Das nötige Vertrauen will Geraerts ihm geben, damit er endlich aufblüht.

FC Schalke 04: Cisse soll endlich der Durchbruch gelingen

Nach dem wilden 2:2-Unentschieden beim 1. FC Magdeburg wird sich beim FC Schalke 04 nicht ausgeruht. Schon am kommenden Wochenende kommt es zum Traditionsduell gegen den 1. FC Köln (1. September, 13.30 Uhr). Dann soll es endlich wieder einen Dreier für die Mannschaft von Karel Geraerts geben.

Gegen die Kölner wird der 42-Jährige in der Abwehr weiterhin auf den verletzten Tomas Kalas verzichten müssen, hat aber dafür große Hoffnungen in einen anderen Abwehrspieler: Ibrahima Cisse. Der Youngster soll endlich aufblühen. Die nötige Spielzeit bekommt er schon von Geraerts.

„Ibrahima hat für mich in den 90 Minuten mit und ohne Ball eine sehr gute Leistung gebracht. Er hat sehr viel Potenzial, er hat sehr viel Qualität. Das war jetzt sein zweites Spiel, das er über 90 Minuten gemacht hat“, sagte Geraerts am Montag (26. August) nach dem Magdeburg-Spiel auf dem Trainingsgelände des S04. Seit dem Ausfall von Kalas setzt der S04-Coach voll auf den jungen Malier, der sogar vor einigen Wochen noch zu den Abgangskandidaten gehörte.

Gegen Braunschweig (5:1) kam er in den letzten fünf Minuten rein, gegen Nürnberg (1:3) erzielte er sogar seinen ersten Treffer im Trikot des FC Schalke 04. Jetzt soll endlich der Durchbruch gelingen, worauf man in Gelsenkirchen seit seiner Ankunft im Sommer 2022 wartet.

„Ich glaube, jetzt bekommt Ibrahima eine echte Chance. Jetzt glaube ich, dass er das komplette Vertrauen vom Staff und den anderen Spielern hat. Das hilft sehr viel“, hofft auch Geraerts. Weder unter dem Belgier in der vergangenen Saison noch unter Ex-Trainer Thomas Reis konnte Cisse überzeugen. Die Verantwortlichen waren von ihm überzeugt, doch er schaffte es nie, sein Talent auf dem Platz zu zeigen.

Das soll sich jetzt endgültig ändern. Die nächste Möglichkeit, sich zu beweisen, hat Cisse dann gegen Köln. Die Hoffnungen liegen auf dem 1,96 Meter großen Innenverteidiger, der natürlich auch selbst endlich richtig aufblühen möchte.