FC Schalke 04: Juwel ist einfach nicht zu stoppen – darf ER bald Profi-Luft schnuppern?

Die bisherige Saison verläuft noch nicht nach den Vorstellungen des FC Schalke 04. Zu wenig Punkte aus zu vielen Spielen sorgen deshalb dafür, dass Königsblau auf einem Abstiegsplatz steht.

Damit der FC Schalke 04 am Ende der Saison nicht wieder den Gang ins Unterhaus antreten muss, hat Sportvorstand Peter Knäbel zuletzt Transfers für den Winter angekündigt. Dabei hat er auch von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs gesprochen. Einer von ihnen ist Keke Topp.

FC Schalke 04: Topp bald bei den Profis?

Keke Topp aus der U19 der Schalker präsentiert sich weiterhin in einer bestechenden Form. Nach acht Toren aus den ersten sechs Spielen ist der Stürmer der Top-Torschütze in der Junioren-Bundesliga-West. Doch nicht nur in der Knappenschmiede macht der 18-Jährige auf sich aufmerksam, sondern auch in der Nationalmannschaft. Nach drei Einätzen für die deutsche U21-Auswahl steht Topp bereits bei fünf Toren.

Die starken Leistungen des Stürmers bleiben auch bei den Verantwortlichen der Profis nicht unbemerkt. Ex-Trainer Frank Kramer meinte zuletzt vor dem Spiel gegen den FC Augsburg: „Keke hat es bei der Nationalmannschaft gut gemacht, da haben wir ein wachsames Auge drauf“. Im Nachgang machte er allerdings auch deutlich, dass Talente Zeit benötigen würden und es wenig sinnvoll wäre, sie direkt bei den Profis einzusetzen, wenn sie noch nicht ganz bereit dafür sind.

FC Schalke 04: Verstärkt Topp die Profis im Winter?

Hinsichtlich der aktuellen sportlichen Situation bei den Profis von S04 und den Aussagen von Peter Knäbel, die Mannschaft im Winter auch intern verstärken und jungen Talenten eine Chance geben zu wollen, könnte man annehmen, dass auch Topp bald seine Chance in der Bundesliga bekommen könnte.

Mit nur elf Toren nach elf Spielen stellt der FC Schalke 04 zusammen mit dem VfL Bochum die schlechteste Offensive der Bundesliga. Eine Beförderung von Torjäger Keke Topp könnte dementsprechend für alle Parteien sinnvoll sein. Ob der 18-Jährige tatsächlich schon im Winter bei den Profis vorspielen darf, werden die kommenden Wochen zeigen.