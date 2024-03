FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 geht bei Flirt leer aus

Aktuell befindet sich der FC Schalke 04 in einem harten Abstiegskampf, wird wohl bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen müssen. Das macht es für den Verein und auch Transfer-Flirts schwer, die Zukunft zu planen.

So wird sich vermutlich der eine oder andere Spieler gleich zweimal überlegen, ob er zum FC Schalke 04 wechseln will oder nicht. Ein Profi, den der Traditionsverein wohl auf dem Zettel hatte, hat sich nun entschieden.

FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell!

Als der FC Schalke 04 im vergangenen Jahr in die 2. Bundesliga abgestiegen ist, haben die Königsblauen sich auf die Suche nach Verstärkung gemacht. Vor allem für das Mittelfeld sollten gute, etablierte Zweitliga-Spieler kommen. Einer, der auf der Liste stand, ist Julian Niehues vom 1. FC Kaiserslautern. Die Betonung liegt hier auf „stand“.

Denn Niehues hat jetzt entschieden, wo er in der Zukunft spielen wird – und es ist nicht beim FC Schalke. Der defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Bundesligisten 1. FC Heidenheim einen Vertrag bis Mitte 2027, wie der Klub am Donnerstag (21. März) verkündete.

Niehues spielte bis 2021 bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, ehe er nach Kaiserslautern wechselte. Dort etablierte er sich als Stammspieler, machte auf sich aufmerksam. Auch die Schalker wollten ihn. Schließlich wäre er im Sommer ablösefrei zu haben.

S04 geht leer aus

Doch statt zum FC Schalke 04 zu wechseln und vermutlich eine weitere Saison in der 2. Bundesliga zu spielen, entschied sich Niehues für Heidenheim. „Ich blicke voller Vorfreude auf meine neue Herausforderung beim FCH. Ich möchte mich fußballerisch und persönlich weiterentwickeln, um so die Mannschaft mit meinen Qualitäten zu unterstützen. Ich denke, dass mein Art Fußball zu spielen, gut zum FCH passen wird“, so Niehues nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Der Fokus der Gelsenkirchener wird sich jetzt auf den Abstiegskampf richten. Nebenbei wird Sportdirektor Marc Wilmots mit den anderen Verantwortlichen Ausschau nach Verstärkung halten.