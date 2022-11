FC Schalke 04: Letzte Chance! Transfer-Flop bangt um Zukunft bei S04

Was waren die Erwartungen beim FC Schalke 04 groß, als im Sommer Jordan Larsson verpflichtet wurde. Doch der Schwede konnte seine Qualitäten bislang überhaupt nicht unter Beweis stellen.

Stattdessen droht ihm das Aus beim FC Schalke 04. Der Flügelstürmer bekommt eine letzte Chance, ansonsten ist seine Zeit bei Königsblau vorbei.

FC Schalke 04: Letzte Chance für Flop

Mit dem Transfer erhofften sich die Verantwortlichen des Bundesliga-Aufsteigers Offensivpower, Larsson sollte die Stürmer mit Toren füttern. Die nüchterne Bilanz: zehn Spiele, null Tore, null Vorlagen.

Von Sportvorstand Peter Knäbel gab es zuletzt noch eins auf den Deckel. „In den Spielen, in denen er eingewechselt worden ist, ist er mitgeschwommen. Dafür haben wir ihn aber nicht geholt, das kann auch nicht sein Selbstverständnis sein“, lautet die deftige Ansage seines Chefs.

Für Larsson heißt es jetzt: entweder Leistung zeigen oder Abschied. So soll der 25-Jährige eine letzte Chance bekommen.

FC Schalke 04: Larsson-Abschied im Winter?

Wie der „Kicker“ berichtet, muss der schwedische Angreifer in der Vorbereitung auf die Rückrunde überzeugen. Ansonsten kommt es zu einem Abgang auf Leihbasis. Bei den Königsblauen hat der Flügelstürmer im Sommer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.

Bei einem Abschied hätte der klamme Klub dann wieder Platz für einen Neuzugang. In der Winterpause will der FC Schalke 04 in der Offensive nachlegen und einige Baustellen schließen. Vor allem soll ein Tempo-Spieler her. Nur zwei Spieler des FC Schalke 04 haben in den 15 Partien die 34-km/h-Marke durchbrochen. Das ist Liga-Tiefstwert!

Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Amine Harit erhoffen sich die Verantwortlichen einige Neuzugänge. Als Lösungsansatz brachte Peter Knäbel zuletzt verschiedene Leihgeschäfte ins Gespräch. Konkrete Namen nannte er dabei jedoch noch nicht.