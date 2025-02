Schalke 04: Glücksgriff Bachmann packt aus – hört van Wonderen auf seine Worte?

Vor der Saison war die Kritik an seinem Transfer groß. Viele S04-Fans haben nicht verstanden, wieso die Klubbosse um Ben Manga Janik Bachmann vom Zweitliga-Absteiger aus Rostock zu Schalke 04 geholt haben. Diese Meinungen dürften mehr und mehr verfliegen.

Denn Bachmann hat sich zu einer echten Säule gemausert: Vom schon vor der Spielzeit als „Flop“ abgestempelten Akteur zum Publikumsliebling und zur zuverlässigen Stammkraft. Jetzt spricht der 28-Jährige über seine ersten Monate bei Schalke 04. Dabei lässt er vor allem eine Sache durchklingen.

Schalke 04: Bachmann wird zum heimlichen Königstransfer

Mit einer solchen Entwicklung hätte wohl kaum jemand gerechnet. Von 17 möglichen Spiele stand er 13 Mal in der Startelf, fünf Partien verpasste er verletzungsbedingt. Kees van Wonderen setzt auf den 1,96-Meter-Mann aus Groß-Umstadt. Der Niederländer schätzt vor allem die Variabilität des Mittelfeldakteurs: Ob im defensiven oder im offensiven Mittelfeld – Bachmann lässt immer sein Herz auf dem Platz.

Dazu sind ihm auch schon drei Tore gelungen. Er stellt also auch seine Treffsicherheit unter Beweis – erst gegen den KSC (2:1) brachte er sein Team per Flachschuss in Führung. „Ich denke eigentlich schon länger, dass ich einen ganz guten Abschluss habe. Aber in der Reha habe ich zusammen mit Amin Younes sehr, sehr viel auf das Tor geschossen und viele Abschlüsse geübt“, verriet der 28-Jährige im Vereinsinterview.

Sein Zwischenfazit für die ersten knapp acht Monate bei Königsblau? „Es ist sportlich sicherlich nicht alles so gelaufen, wie wir es uns als Team gewünscht hätten. Ich persönlich blicke bisher auf ein richtig gutes Jahr zurück. Ich bin unfassbar glücklich, für solch einen Verein zu spielen“, so Bachmann.

Bachmann „fühlt sich als Abräumer am wohlsten“

Der Mittelfeldallrounder sprach zudem über seine Rolle auf dem Platz. Dabei wird schnell deutlich: Die „Sechs“ gefällt ihm am besten. „Ich glaube, der Trainer weiß, dass ich mich auf der Doppel-Sechs wohlfühle. Als Box-to-Box-Spieler, der vor der Abwehrkette abräumt, aber durch Laufstärke auch mal im gegnerischen Sechzehner auftauchen kann – das ist meine Lieblingsposition“, so der S04-Profi deutlich.

Gegen den KSC durfte er also auf seiner Lieblingsposition ran und er hat gleich abgeliefert. Er war – nicht nur wegen seines Tores – einer der besten Schalker. Für die Fans sogar der Beste – sie wählten ihm zum „Spieler des Spiels“. Ob van Wonderen ihn also auch in Zukunft an der Seite von Paul Seguin im zentral-defensiven Mittelfeld aufstellt?