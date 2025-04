Schalke 04: Nächster Jahn-Streich gegen S04? Regensburg-Profi liefert Ansage

Schalke 04 möchte im Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gehen. Mit einem Sieg beim Tabellenschlusslicht hätte man die 40-Punkte-Marko erreicht und den Verbleib in Liga zwei sicher. Bei Regensburg sieht das ganz anders aus.

19 Punkte, Platz 18, acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer – Jahn Regensburg ist enorm abstiegsgefährdet, steht mit dem Rücken zur Wand. Und doch zeigt sich Jahn-Profi Kai Pröger vor dem Duell gegen Schalke 04 kämpferisch. Wie der Angreifer des Tabellenschlusslichts im Interview mit DER WESTEN verraten hat, könnte ein Aspekt eine entscheidende Rolle spielen.

Schalke 04: Jahn hofft auf nächsten Heim-Hammer

Während es für den Jahn auswärts katastrophal läuft – Regensburg holte nur einen Punkt aus 14 Spielen – sind die Bayern in den vergangenen Wochen zu einer kleinen Heimmacht geworden. Aus den letzten sechs Heimspielen verlor man nur eines, gewann gar gegen Nürnberg oder Hertha und holte gegen Paderborn und den HSV einen Punkt.

Aufseiten der Regensburger hofft man auf die nächsten Punkte gegen einen „großen“ Gegner – schließlich läuft es derzeit vor heimischer Kulisse. „Wenn wir wieder diesen Mut, diese Laufbereitschaft, diese Zweikämpfe annehmen, können wir auch solche Mannschaften schlagen. Da bin ich fest von überzeugt. Hier hat keiner Angst, solche Mannschaften zu empfangen“, so Pröger gegenüber DER WESTEN.

++ Schalke 04: Baumann ist da – diesen Werder-Fehler darf er bei S04 auf keinen Fall wiederholen ++

Mit der Heimstärke der letzten Wochen im Rücken wollen die Regensburger also auch die Knappen ärgern. Und doch ist der Respekt vor Schalke groß, wie Pröger verraten hat. „Man hat in dieser Saison schon oft genug gesehen, wozu Schalke als Kollektiv in der Lage ist. Wenn man sich zudem ein paar Einzelspieler von S04 anguckt, sind diese definitiv gut genug, um Spiele in Liga zwei allein zu entscheiden“, so der 32-Jährige, der in seiner Karriere noch kein Spiel gegen S04 gewinnen konnte.

Sowohl mit Regensburg als auch mit seinen Ex-Klubs Paderborn und Rostock gelang ihm dies noch nicht.

Pröger deutlich: Gegen S04 „muss viel zusammenkommen“

Dem Jahn sei bewusst, dass es enorm schwer gegen Schalke werde. „In so einem Spiel muss viel zusammenkommen. Man muss einen sehr guten Tag erwischen, den Gegner aus dem Konzept bringen, dass sie das, was sie sich vorgenommen haben, nicht umsetzen“, so der gebürtige Wilhelmshavener.

Weitere News:

Und doch gibt man die Hoffnung in Regensburg nicht auf, der Jahn wird bis zum Schluss kämpfen und für S04 dürfte es alles andere als ein Spaziergang werden. Zumal auch Königsblau in den letzten Wochen – trotz solider Punkteausbeute – alles andere als überzeugen konnte.

Das gesamte Interview mit Kai Pröger liest du am Freitag (10. April) bei DER WESTEN.