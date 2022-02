FC Schalke 04: Bitter! War diese Grammozis-Entscheidung ein großer Fehler?

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958.

Schalke 04: Die Talfahrt des Traditionsvereins bis in die 2. Liga

Gelsenkirchen. Gelungener Start nach der Pause. Der FC Schalke 04 gewinnt 2:1 gegen Jahn Regensburg und sichert sich wichtige Punkte.

Doch zu welchem Preis? Beim FC Schalke 04 musste ein Leistungsträger früh runter und droht nun länger auszufallen. Trifft Trainer Dimitrios Grammozis etwa eine Teilschuld?

FC Schalke 04: Verletzter war bereits angeschlagen

Schon früh musste Schalke-Neuzugang Andres Vindheim vom Feld. Nach einem Pressball blieb der Rechtsverteidiger liegen. Muskuläre Probleme seien schuld. Ein alter Hut? Denn wie S04-Coach Grammozis im Interview nach dem Spiel verriet, war der Norweger schon vor der Partie angeschlagen.

Das ist Andreas Vindheim

Geburt: 04.08.1995 in Bergen

Position: Rechtsverteidiger

Ist norwegischer Nationalspieler

Größe: 1,84 Meter

Im Januar 2022 von Sparta Prag an die Schalker ausgeliehen

S04 besitzt eine Kaufoption

Andreas Vindheim konnte schon früh nicht mehr weitermachen. Foto: imago images/RHR-Foto

„Es ist eine muskuläre Geschichte an der Wade", erklärt der Grieche. Vindheim habe schon seit etwa einer Woche eine Verhärtung an der Wade. „Er hatte vor dem Spiel ein gutes Gefühl. Wir müssen jetzt schauen, wie schwer die Verletzung ist“, gibt der Coach bekannt. Er rechne mit einer genaueren Diagnose am Sonntag.

Hätte Grammozis auf einen Einsatz verzichten sollen?

War es vielleicht ein Fehler, Vindheim gar spielen zu lassen? Zwar hatte Vindheim vor dem Spiel ein gutes Gefühl, eventuell war es das Risiko dennoch zu hoch. Denn nun wird der überzeugende Verteidiger wahrscheinlich für einige Wochen pausieren. Ein Rückschlag für die Schalker-Spielweise. Denn Vindheim brachte neben guten Flanken auch eine wahnsinnige Frische. (fp)

