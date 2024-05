FC Schalke 04: Profi verpasst komplette Vorbereitung – doch der Grund ist erfreulich

Eine Saison zum Vergessen ist beendet! Der FC Schalke 04 hat mich Ach und Krach den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft und will am besten gar nicht mehr auf die vergangenen Monate zurückblicken. Doch aus den Fehlern will der Klub lernen, um in der nächsten Saison dann angreifen zu können.

Besonders wichtig dabei wird die Sommervorbereitung sein. Für einen Spieler des FC Schalke 04 wird es diese aber nicht geben: Ibrahima Cisse wird den Königsblauen in dieser wichtigen Phase fehlen. Ein Vor- aber auch Nachteil. Der Grund für sein Fehlen ist allerdings erfreulich.

FC Schalke 04: Profi verpasst komplette Vorbereitung

Für Spieler, Trainer und ist eine Vorbereitung im Sommer extrem wichtig. Schließlich wollen alle wissen, wie der Stand vor dem Saisonstart ist. Beim FC Schalke 04 wird Ibrahima Cisse allerdings nicht am Start sein. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger wird nämlich an einem ganz besonderen Turnier teilnehmen.

„Ibra wird mit der Nationalmannschaft von Mali an Olympia in seiner Heimat Paris teilnehmen“, erklärte Cheftrainer Karel Geraerts. Der Abwehrspieler trifft in der Vorrunde auf Israel (24. Juli, 21 Uhr), Japan (27. Juli, 21 Uhr) und Paraguay (30. Juli). „Ich hoffe, dass er bei Olympia eine gute Leistung zeigt, zu uns zurückkommt und dann über 90 Minuten gut spielt“, sagte der S04-Coach.

Cisse hat ebenfalls sehr turbulente Monate hinter sich. Lange gehörte er gar nicht zum Profikader, spielte nur für die U23. Pünktlich zum Saisonendspurt war er wieder Teil der Mannschaft, kam aber nicht zum Einsatz. Beim geglückten Klassenerhalt gegen Osnabrück (4:0) kam er zur Schlussphase und gegen Hansa Rostock (2:1) stand er sogar in der Startelf. Bei den Knappen hat man die Hoffnung wohl nicht aufgegeben, dass der 23-Jährige endlich durchstartet.

Bekommt Cisse noch seine Chance?

Die Aussagen von Geraerts zeigen jedenfalls, dass auch der Cheftrainer des FC Schalke 04 in Zukunft auf den Innenverteidiger bauen möchte. „Eine spezielle Situation. In manchen Momenten haben nur noch Sportdirektor Marc Wilmots und ich an ihn geglaubt“, sagte der Belgier über seinen Schützling.

„In einem Stadion während eines Spiels wird Ibra zum Krieger. Seine Herausforderung ist es, das über 90 Minuten zu bringen, nicht nur über eine Stunde“, betont Geraerts und schickt hoffnungsvolle Worte an den Malier: „Ich glaube an ihn, das ist meine feste Überzeugung.“

Für Cisse bedeutet das: Bei Olympia überzeugen! Mehr Möglichkeiten gibt es für ihn schließlich nicht. Nach Turnierende wird er einige freie Tage bekommen und anschließend zum FC Schalke zurückkehren. Danach wird sich zeigen, ob er weiterhin zum Kader gehört oder der Klub tatsächlich darüber nachdenkt, ihn zu verkaufen. Die Überlegungen gab es schließlich in den vergangenen Monaten immer wieder.