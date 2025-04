FC Schalke 04: Rückkehr zum perfekten Zeitpunkt? Alle Augen sind auf IHN gerichtet

Für den FC Schalke 04 steht der Saisonendspurt an! Nur noch vier Spiele sind es, dann endet die nächste Horror-Spielzeit für die Königsblauen voller Chaos, Enttäuschungen und zahlreicher Ausfälle.

Besonders einige Neuzugänge konnten den Erwartungen nicht gerecht werden. Dazu zählt auch Emil Höjlund. Der Angreifer des FC Schalke 04 war die meiste Zeit nur verletzt, ist jetzt einmal mehr zurück. In den kommenden Wochen werden viele Augen daher auf ihn gerichtet sein.

FC Schalke 04: Wende nach Horror-Start?

Mickrige 148 Minuten spielte Emil Hölund in dieser Saison für den FC Schalke 04. Verletzungen und Rückschläge verhinderten, dass der Stürmer bei den Königsblauen Fuß fassen konnte. Zu Beginn zeigte er in einigen Spielen immer wieder, warum der Revierklub ihn verpflichtet hatte. Die Fans hatten große Hoffnungen, dass er genauso einschlagen könnte, wie es Sturmkollege Moussa Sylla vormacht.

Die bittere Realität folgte dann später. Muskuläre Probleme, Achillessehnenprobleme und eine Oberschenkelverletzung ließen es nicht zu, dass Höjlund im S04-Trikot richtig einschlagen konnte.

Beim 2:2-Unentschieden gegen den HSV feierte der Däne dann endlich sein Comeback. Nach und nach will ihn Cheftrainer Kees van Wonderen nun in die Mannschaft einbringen, damit er auch endlich das erste Pflichtspieltor macht.

Alle Augen auf Höjlund

Da Kapitän Kenan Karaman aufgrund seiner Roten Karte für zwei Spiele ausfallen wird, winken Höjlund mehr Spielminuten. Die Hoffnungen sind generell sehr groß, dass der Stürmer in der kommenden Saison Moussa Sylla beim FC Schalke 04 ebenbürtig ersetzen könnte. Sylla wird die Knappen vermutlich für viel Geld im Sommer verlassen.

So kann sich Höjlund nun im Endspurt zeigen und die Erwartungen erfüllen oder zumindest andeuten, dass es in der nächsten Spielzeit besser werden kann. Das kann es auch nur werden, so katastrophal die Saison für den Angreifer persönlich, aber auch für den Traditionsverein lief.