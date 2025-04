FC Schalke 04: Heekeren-Ausfall in Lautern? Jetzt herrscht Gewissheit

Zum Saisonendspurt hat er die große Chance bekommen, sich im Tor des FC Schalke 04 auszuzeichnen: Justin Heekeren will nach dem verlorenen Zweikampf gegen Loris Karius zeigen, was er drauf hat. In den ersten Spielen nach der Karius-Verletzung sah der Keeper in vielen Szenen nicht gut aus, gegen den HSV (2:2) konnte sich Heekeren immer wieder auszeichnen.

Vor dem nächsten Traditionsduell des FC Schalke 04 beim 1. FC Kaiserslautern (27. April, 13.30 Uhr) gab es plötzlich Sorgen um Heekeren. Der Torhüter hatte sich eine leichte Oberschenkelverletzung zugezogen. Die Fans fragten sich schon: Muss der vierte Torwart in dieser Saison gegen Lautern ran? Kurz vor dem Spiel herrscht Klarheit.

FC Schalke 04: Heekeren-Entwarnung

Denn Justin Heekeren wird die Reise nach Kaiserslautern antreten und für den FC Schalke 04 auch im Tor stehen. Die kleine Oberschenkelverletzung war glücklicherweise nichts Ernstes, weshalb er am Donnerstag (24. April) auch wieder voll im Mannschaftstraining dabei war.

Die Tage davor trainierte Heekeren individuell, um bloß nicht zu riskieren, dass der Keeper auf dem Betzenberg ausfällt. Wäre dieser Fall eingetreten, hätte Cheftrainer Kees van Wonderen vermutlich Routinier Michael Langer aufgestellt. Zudem wären zwei weitere junge Torhüter aus der U23 oder U19 dazu geholt worden.

Dieses Szenario ist allerdings nicht eingetreten. So darf sich Heekeren in Kaiserslautern erneut beweisen und seine Ambitionen unterstreichen, auch in der kommenden Saison wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Zwischenzeitlich hatte er das Torwart-Duell gegen Loris Karius verloren, ehe sich der Winter-Neuzugang in Fürth verletzte und in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Wer fehlt in Lautern?

Neben Karius wird auch Kenan Karaman definitiv gegen den 1. FC Kaiserslautern fehlen. Der Kapitän des FC Schalke 04 wurde vom DFB für zwei Spiele gesperrt. Gegen den HSV sah der Offensivspieler schon nach drei Minuten nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. Karaman wird auch gegen den SC Paderborn nicht spielen können.

Ansonsten werden Christopher Anwti-Adjej und der Langzeit-Patient Zaid Amoussou-Thibara fehlen. Max Grüger, der sich eine Prellung im Beckenbereich zugezogen hatte, ist wieder fit und konnte auch mit der Mannschaft trainieren.