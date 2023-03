FC Schalke 04: Plötzlich Leistungsträger – jetzt winkt Matriciani diese Belohnung

Henning Matriciani ist einer der größten Gewinner der letzten Wochen. Beim FC Schalke 04 entwickelte er sich in den vergangenen Spielen rasant und wurde zu einem wahren Publikumsliebling auf Schalke. Er überzeugte in den vergangenen Wochen durchweg und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Viele hatten Henning Matriciani schon abgeschrieben und abgestempelt. Für den Verteidiger des FC Schalke 04 hagelte es immer wieder enorm viel Kritik. Doch auf einmal ist er Derbyheld und im Kreise der U21-Nationalmannschaft. Nun steht er sogar schon vor seiner nächsten Auszeichnung.

FC Schalke 04: Rookie des Monats März?

Die Geschichte von Henning Matriciani ist schon fast märchenhaft. Er selbst hatte eine Karriere als Profi-Fußballer eigentlich schon abgeschrieben, arbeitete als Physiotherapeut in seiner Heimat. Nach vielen Umwegen über die Regionalliga landete der Verteidiger in der ersten Mannschaft vom S04. Die Eingewöhnung war hart, seine Leistungen schlicht zu wenig für die Bundesliga. Dementsprechend viel Kritik bekam der 23-Jährige im vergangenen Jahr ab. Doch auf einmal ist der Defensiv-Allrounder ein Leistungsträger und Fan-Liebling bei Königsblau.

Nicht zuletzt durch seine Monster-Grätsche im Derby und seinem unglaublichen Willen spielte sich Matriciani tief in die Herzen der Fans. Diese könnten jetzt dafür sorgen, dass er eine ganz besondere Belohnung für seine jüngsten Leistungen bekommt. Denn Henning Matriciani ist von der Bundesliga für den Rookie-des-Monats-März-Award nominiert worden und kämpft unter anderem gegen 80-Millionen-Mann Matthijs de Ligt vom FC Bayern.

Nach der Berufung in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft könnte dieser Preis die nächste besondere Auszeichnung für den schon fast verrufenen Schalke-Profi werden. Dass die S04-Fans ihre Spieler stets tatkräftig unterstützen, zeigte der Rookie-des-Monats-Award schon in der Vergangenheit: Mittelfeld-Star Tom Krauß wurde in dieser Saison bereits zweimal zum Neuling des Monats gewählt. Nun könnte also Matriciani diese Auszeichnung abstauben.

Neuer Defensiv-Allrounder bei S04

Der Karriereweg von Henning Matriciani war steinig und mit vielen Umwegen versehen. Doch nun scheint der gebürtige Lippstädter sich endgültig zu etablieren. Er stand die vergangenen vier Bundesliga-Partien in der Startelf und absolvierte drei davon über die volle Distanz. Der große Unterschied zu seinen durchwachsenen Leistungen in der Hinrunde: Thomas Reis setzt ihn, anders als Ex-Coach Frank Kramer, auf der Linksverteidiger-Position und nicht im Defensiv-Zentrum ein. Das kommt dem neuen Fan-Liebling sehr entgegen. Das Vertrauen zahlt er eindrucksvoll zurück: Er gibt alles für seine Teamkollegen und wirft sich in jeden Ball und in jeden Zweikampf nahezu bedingungslos rein. Das Resultat: Der S04 hat einen neuen Defensiv-Allrounder und Publikumsliebling. Matriciani hingegen gibt seiner Profi-Karriere mit seinen jüngsten Leistungen einen enormen Schub.

Derzeit ist Matriciani nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Er liefert mit starken Auftritten ab und trägt so zur Aufholjagd der Schalker bei. In den kommenden Wochen dürfte er jedoch große Konkurrenz bekommen: Thomas Ouwejan absolvierte nach seiner Verletzungen wieder große Teile des Mannschaftstrainings und kam auch im Testspiel gegen Venlo zum Einsatz. Bereits gegen Leverkusen (Samstag,01.04, 15:30 Uhr) könnte der Niederländer wieder im Kader des S04 stehen.