FC Schalke 04: Schock vor Leverkusen-Spiel – ausgerechnet ER droht auszufallen

Nach der Länderspielpause ist vor dem Bundesliga-Endspurt. Für den FC Schalke 04 geht es in den verbleibenden acht Partien darum, die Aufholjagd Richtung Klassenerhalt erfolgreich zu beenden. Dafür wird die Mannschaft von Thomas Reis in jedem der restlichen Spiele alles raushauen müssen. Der S04 geht mit acht ungeschlagenen Partien am Stück in die Crunchtime der Saison.

Auf den FC Schalke 04 wartet am kommenden Samstag (15.30 Uhr) ein harter Brocken. Bayer Leverkusen ist in der Veltins-Arena zu Gast und wird gegen Königsblau den nächsten Dreier im Kampf um Europa einfahren wollen. Besonders bitter für den S04: Es droht ein herber Ausfall eines Erfolgsgaranten der letzten Wochen.

FC Schalke 04: Jenz‘ Wettlauf gegen die Zeit

Es wäre ein unheimlich schmerzhafter Ausfall: Moritz Jenz ist wenige Tage vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen weiterhin angeschlagen und droht, dem S04 im kommenden Heimspiel zu fehlen. Für Thomas Reis und sein Team wäre das ein herber Rückschlag. Moritz Jenz ist mitunter einer der Hauptgründe für die defensive Stabilität und dem damit verbundenen Aufschwung in den vergangenen acht Partien.

Der 23-Jährige hat mit einer Zerrung im Oberschenkel zu kämpfen und ist seit dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg nicht mehr im Training gewesen. Gegen Augsburg absolvierte der gebürtige Berliner noch die vollen 90 Minuten. Jenz und S04 wollten im Anschluss die Länderspielpause nutzen, um diese Verletzung auszukurieren. Doch die Zerrung scheint hartnäckiger zu sein, als zunächst angenommen. Das Abwehr-Ass droht den Wettlauf gegen die Zeit zu verlieren.

Ein Einsatz am kommenden Wochenende sei zwar noch nicht gänzlich ausgeschlossen, doch dass die Chancen nicht allzu gut stehen, bestätigte auch S04-Sportchef Peter Knäbel gegenüber der WAZ. „Du musst das Risiko abwägen, ob solche Spieler dann eventuell länger ausfallen“, so Knäbel. Worte, die die S04-Fans nicht gerne hören werde. Ein Ausfall von Moritz Jenz wäre insofern äußerst bitter, als er die Viererkette in der Abwehr zusammen gehalten, eine Säule in der Defensiv gebildet und seine Mitspieler stärker gemacht hat. Diese Attribute könnten Reis am Wochenende nicht zur Verfügung stehen.

Drexler und Ouwejan wohl wieder mit an Bord

Während Jenz das NRW-Duell gegen Leverkusen zu verpassen droht, wird Reis hingegen auf einige Rückkehrer wieder zurückgreifen können. Sowohl Dominick Drexler (Oberschenkelprobleme) als auch Thomas Ouwejan (muskuläre Probleme) sind wieder voll im Mannschaftstraining und könnten wieder eine Option werden. Auch Rodrigo Zalazar, der zuletzt mit einer Fußprellung zu kämpfen hatte, und Eder Balanta (Oberschenkelprobleme) sind für die kommende Aufgabe einsatzbereit. Für Tim Skarke (Kapselverletzung Fußsohle), Danny Latza (muskuläre Probleme), Sepp van den Berg (Schmerzen im Knöchel) und Jere Uronen (Adduktorenprobleme) kommt die Partie gegen Leverkusen allerdings noch zu früh.

Trotz einiger Rückkehrer ist die Verletztenliste beim S04 weiterhin lang. Zu den Ausfällen könnte also auch noch Jenz hinzukommen. Ein Ausfall des Winterneuzuganges würde dem S04 wohl am schwersten wiegen. Dennoch wird Knappen-Coach Reis eine Elf auf den Rasen schicken, die alles für die drei Punkte und den Erhalt der Serie geben werden.