FC Schalke 04: Offiziell! S04 verkündet nächsten Deal vor Pokal-Duell

Nach zwei Liga-Spielen ist der DFB-Pokal dran! In der 1. Runde trifft der FC Schalke 04 auf den VfR Aalen (17. August, 15.30 Uhr). Vor der Partie hat S04-CEO Matthias Tillmann noch eine Nachricht an die Fans gerichtet.

Wenn der FC Schalke 04 nämlich gegen Aalen spielt, wird ein anderer Sponsor auf den Ärmeln der S04-Trikots zu sehen sein. In der 2. Bundesliga ist die Heatrex-Aufschrift zu sehen. Für die Pokalspiele hat der Revierklub jetzt einen neuen Sponsor gefunden.

FC Schalke 04: Nächster Deal offiziell

Sun Minimeal, Heatrex und jetzt die Hegmanns Gruppe. Der FC Schalke 04 verkündet stolz den nächsten Trikotsponsor. Das Unternehmen wird nämlich Premium-Partner der Königsblauen und wird im Zuge dessen auf den Ärmeln der Schalker Trikots bei den DFB-Pokal-Spielen in dieser Saison zu sehen sein.

Die Hegmanns Gruppe ist bereits seit 2017 Logen-Partner beim Revierklub. Neben dem Ärmelsponsoring in den nationalen Pokalspielen erhält das Unternehmen ab sofort weitreichende Werberechte, die unter anderem TV-relevante Bandenpräsenz am Spieltag und eine crossmediale Präsenz auf den digitalen Kanälen der Knappen umfassen, erklärt der S04.

„Die Hegmanns Gruppe ist für den FC Schalke 04 seit über zehn Jahren ein absolut verlässlicher Partner – gemeinsam arbeiten wir gut und wertschätzend miteinander. Die Partnerschaft ist kontinuierlich und natürlich gewachsen, nun konnten wir sie gemeinsam um diesen signifikanten Schritt erweitern. Das ist für Schalke ein großer Erfolg“, so S04-CEO Matthias Tillmann.

Das erste Mal wird der neue Ärmelsponsor am Samstag in der 1. DFB-Pokalrunde beim VfR Aalen zu sehen sein. „Und hoffentlich noch einige weitere Runden“, so Tillmann. Gegen den Oberligisten will der FC Schalke 04 in die nächste Runde einziehen. Dann winken nämlich auch wichtige Einnahmen für den klammen Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet.

Auch bei der Hegmanns Gruppe freut man sich über den nächsten Schritt der Zusammenarbeit. „Als langjähriger Fan und nun auch als Sponsor liegt mir Schalke 04 sehr am Herzen. Unsere Partnerschaft als Premium- und Ärmelsponsor im DFB-Pokal ist nicht nur eine großartige Chance, unsere Firmengruppe bekannter zu machen, sondern sie steht auch für eine starke Allianz zweier Gelsenkirchener Partner. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Verein und seinen Fans eine erfolgreiche Pokalsaison zu erleben und die Region zu stärken“, sagt Stefan Hegmanns, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.