FC Schalke 04: Hauptsponsor mit falschem Spiel? Experte warnt vor „Sun Minimeal“ – „Geld aus der Tasche ziehen“

Lange suchte der FC Schalke 04 einen neuen Hauptsponsor, fand ihn nun mit „Sun Minimeal“. Das Produkt der Schweizer Sun AG dürfte den meisten S04-Fans bis dahin unbekannt gewesen sein.

Das Unternehmen verspricht nicht nur „das gesündeste Lebensmittel der Welt“, sondern lockt auch mit der Aussicht auf Reichtum. Doch ein Experte warnt eindringlich: Der neue Hauptsponsor des FC Schalke 04 spiele ein falsches Spiel.

Die Sun AG macht nicht nur in sein Ernährungsprodukt „Minimeal“ (hier mehr), sondern auch in eine Kryptowährung. Wer Minimeals kauft, bekommt als Bonus „Sun Points“, die man in die Kryptowährung „Sun Coins“ umtauschen kann. Eine Kryptowährung, mit der man nach Aussage des Unternehmenschefs „finanzielle Freiheit erlangen“ könnten.

+++ FC Schalke 04: Rätsel um neuen Sponsor – geht dieses Theater schon wieder los? +++

Auf der Sun-Website rechnet Wolfgang Grabher vor: Wer jetzt beispielsweise für 1.560 Euro Minimeals kauft, kann reich werden. Der Sun-Plan ist eine Verzehntausendfachung des Coin-Werts. Bitcoin habe schließlich vorgemacht, dass das möglich ist. Was Grabher verschweigt: Neben Bitcoin gibt es inzwischen tausende Kryptowährungen. Die allermeisten sind praktisch wertlos geblieben oder abgestürzt und haben ihre Investoren um ihr Geld gebracht.

Experte: Wer investiert, wird verlieren

Das Gleiche droht allen, die in die „Sun Coins“ vom neuen Hauptsponsor des FC Schalke 04 investieren, warnt ein Experte. Martin Calladine beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Kryptowährungen und ihre Verbindungen in den Fußball, schrieb bereits ein Buch darüber („No questions asked“). Über „Sun Minimeal“ sagte er der „Sportschau“ deutlich: „Das Essen ist meiner Ansicht nach nur ein Vehikel, um den Menschen echtes Geld aus der Tasche zu ziehen. Jeder, der auf diesem Umweg in die Währung investiert, wird meiner Meinung nach seine gesamte Investition verlieren.“

Für ihn sei es schwer zu verstehen, wie jemand ernsthaft glauben kann, „dass eine zehntausendfache Wertsteigerung der Währung auch nur annähernd wahrscheinlich ist“. Die wenigsten Kryptowährungen hätten bislang enorme Wertsteigerungen hingelegt. „Und meistens läuft das nur so lange, bis Spekulanten die Währung verkaufen und ihre Gewinne einstreichen.“

Schalke: Werbung nur für den Snack

Der FC Schalke 04 selbst besteht darauf, dass auf seinen Trikots nur für das „Minimeal“ beworben werde. Auf Anfrage der „Sportschau“ teilte S04 mit: „Im aktuellen Hauptsponsoring-Vertrag ist festgelegt, dass die Sun AG ihr Produkt Sun Minimeal bewirbt. Darauf fokussiert sich die Partnerschaft. Um das Produkt zu erwerben, sind keine Punkte oder Coins notwendig.“ Die Sun AG habe in den Gesprächen „überzeugend dargelegt, dass das Unternehmen mit Sun Minimeal ein werthaltiges Lebensmittel herstellt“.

Schon 2023 fiel der Klub mit einer Krypto-Partnerschaft mächtig auf den Hintern. Über die App „Tradar“ konnte man über Token digitale Spieler-Anteile kaufen. Das Unternehmen dahinter ging insolvent.