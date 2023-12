FC Schalke 04: Bei direktem Duell – Gegner setzt gegen S04 ein wichtiges Zeichen

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag (10. Dezember) um 13.30 Uhr gegen Hansa Rostock antritt, dann müssen drei Punkte her. Der Krisen-Klub (aktuell Platz 16) will so schnell wie möglich weg von den unteren Rängen.

Nach dem 4:0-Sieg gegen Osnabrück will der FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock nachlegen. Doch auch die Rostocker (15. Platz) können jeden Punkt gebrauchen. Im Spiel gegen die Gelsenkirchener wollen die Norddeutschen ein wichtiges Zeichen setzen – und das nicht nur sportlich.

FC Schalke 04: Gegner läuft mit besonderem Dress auf

Rostock wird zum Heimspiel gegen Schalke mit einem limitierten Sondertrikot auflaufen – und das nicht ohne Grund: Der 16. Spieltag steht im Zeichen der Zusammenarbeit mit „Plant for Future“, einer Umweltschutz-Organisation aus Rostock. Das gab der Klub in einer Vereinsmitteilung bekannt.

Das Sondertrikot wurde in der begrenzten Stückzahl von nur 1.965 Jerseys hergestellt und zeigt die Ostseeküste. Auf der Vorderseite sind die Silhouette des Gespensterwaldes Nienhagen sowie Möwen und Segelboote zu erkennen. Zudem sind in dem Stoff im sogenannten „tone-in-tone“-Verfahren viele kleine Koggen eingearbeitet. Diese Extra-Anfertigung besteht laut des Vereins zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Damit sei es aus umwelttechnischer Sicht ein besonderes Trikot.

Auch von den Spielern getragene Trikots werden versteigert

Vom Verkauf der Sondertrikots gehen 7 Euro pro Trikot direkt an „Plant for Future“. Die Trikots kosten 79,90 Euro pro Stück. Fans können die Trikots im Online-Shop oder in diversen Fan-Shops erwerben.

Die von den Spielern in der Begegnung gegen den FC Schalke getragenen Trikots werden zudem in den kommenden Tagen ebenfalls zugunsten von „Plant for Future“ versteigert. Weitere Infos dazu sollen folgen.