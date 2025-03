Schalke 04: Hannover-Fans verlassen den Gästeblock – dann wird es plötzlich sichtbar

Lange sah es nach dem dritten Sieg in Folge aus. Bis zur 86. Minute führte Schalke 04 gegen Hannover 96, ehe Königsblau das gesamte Spiel wegwarf und innerhalb von 90 Sekunden zwei Gegentreffer bekam. Aus Tristesse der 96er wurde plötzlich absolute Ekstase.

Während die Hannoveraner auf dem Platz die Partie drehten und drei wichtige Punkte mitnehmen konnten, haben die Fans im Auswärtsblock ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Schalke 04 bekam es erst nach Abpfiff zu sehen.

Schalke 04: Hannover-Fans sprühen Graffiti in der Arena

Für die Fans der Niedersachsen hat sich die Auswärtsfahrt nach Gelsenkirchen mächtig gelohnt. Um „ihr Revier“ auch auf fremden Terrain zu markieren, haben die Gästefans nicht nur mit Akustik und Blockfahnen gearbeitet. Sie haben auch ein wenig Farbdosen mitgebracht und den Gästeblock umgestaltet.

Vor Beginn der Partie und während der 90 Minuten haben vermutlich einzelne Mitglieder der aktiven 96-Szene eine Betonwand des Gästeblockes in der Veltins Arena in ihren Farben besprüht. In Schwarz und Grau haben die Gästefans den Schriftzug „UH“ an die Wand gesprüht. „UH“ steht dabei für „Ultras Hannover“.

Dieser Schriftzug ist als Kollektiv für alle Ultragruppierungen der Hannoveraner gedacht. Um sich auch selbst noch auf der Wand und am Graffiti zu zeigen, haben die einzelnen Gruppen eine Abkürzung neben dem großen Schriftzug gesprüht. WH (West-Hannover), UH (Ultras Hannover) und HCB (Hannover City Boys) hieß es dort.

Das Graffiti der 96-Fans im Gästeblock der Veltins Arena. „Ultras Hannover“ sprühten vermutlich Mitglieder der aktiven 96-Fanszene. Foto: IMAGO/osnapix

Erneute Kunsteinlage der 96er

Der Auswärtsblock auf Schalke war dabei nicht der erste Block, der aus Sicht der Hannoveraner „verschönert“ worden ist. Auch in Kaiserslautern oder Magdeburg tauchten in der Vergangenheit bereits Bilder der Niedersachsen auf. Nun legten sie bei S04 nach. Lange wird das Graffiti dort aber wohl nicht zu sehen sein.

In der Regel ist spätestens beim nächsten Heimspiel der jeweiligen Mannschaft – in dem Fall die Partie des S04 gegen Ulm (Sonntag, 06. April, 13.30 Uhr) – nichts nur sehen. So wird es wohl auch bei Königsblau sein.