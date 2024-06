FC Schalke 04 nimmt Torjäger ins Visier – doch es gibt ein großes Problem

Bislang war der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt ganz schön aktiv. Stand jetzt (21. Juni) hat der Revierklub sieben neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Für die Sturm-Position kam aber bislang noch kein Neuzugang.

Das könnte sich aber schon bald ändern. Demnach hat der FC Schalke 04 nach dem Karriereende von Simon Terodde und dem Abgang von Keke Topp einen Angreifer gefunden, der zu den Knappen kommen soll. Doch es gibt ein großes Problem.

FC Schalke 04: Terodde-Ersatz wohl gefunden

Simon Terodde hat seine Karriere beendet, Keke Topp wechselt zu Werder Bremen und um Kenan Karaman gibt es auch Spekulationen über einen Abgang. Sollte dieses Horror-Szenario eintreffen, hätte der FC Schalke 04 mit Bryan Lasme lediglich einen Stürmer im Kader. Das soll sich ändern.

CEO Matthias Tillmann kündigte bereits an, dass der Fokus jetzt auf der Offensive liege. Nach Anton Donkor, Ron Thorben-Hoffmann, Adrian Gantenbein, Janik Bachmann, Amin Younes, Aris Bayindir und Martin Wasinski sollen jetzt Offensivspieler kommen.

Pünktlich dazu gibt es Gerüchte aus Italien. Der italienische Transfer-Insider Alfredo Pedulla erklärt, dass der S04 Interesse an Gennaro Tutino hat. Der Stürmer war in der vergangenen Saison von Parma Calcio an Cosenza Calcio verliehen und erzielte 20 Treffer in der zweiten italienischen Liga.

Ablöse ein Problem?

Genau solch einen Torjäger braucht der FC Schalke 04 nun für die kommende Saison. Allerdings könnte die Ablöse zu einem Problem für die Königsblauen werden. Cosenza hat Tutino mittlerweile für 2,5 Millionen Euro fest verpflichtet, will den Stürmer jetzt aber weiterverkaufen.

Der FC Schalke 04 soll Interesse an einer Verpflichtung von Gennaro Tutino haben. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Neben dem Revierklub wollen auch Sampdoria Genua, US Salernitana und der Venezia FC den 27-jährigen Stürmer gerne verpflichten. Wie Schalke spielen auch Cosenza, Sampdoria und Absteiger Salernitana kommende Saison nur zweitklassig.

Es ist auch davon auszugehen, dass S04 wohl kaum 2,5 Millionen oder mehr für einen Spieler ausgeben wird. Daher ist das Gerücht um den Angreifer mit Vorsicht zu genießen.