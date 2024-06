FC Schalke: Tillmann bereitet Fans nach Wasinski-Transfer Sorgen – „Macht mir Bauchschmerzen“

Mal ein Update für die Fans des FC Schalke 04: CEO Matthias Tillmann wendet sich erneut an die Anhänger der Königsblauen und erklärt, wie es beim Revierklub auf dem Transfermarkt weitergehen wird.

Bis jetzt hat der FC Schalke 04 sieben neue Spieler verpflichtet. Der jüngste Neuzugang ist Martin Wasinski, der für die Innenverteidigung gekommen ist. Eine Position, für die unbedingt Verstärkung kommen muss. Aber werden noch weitere Transfers für die Abwehr folgen? Tillmann lässt aufhorchen und bereitet dabei den Fans Sorgen.

FC Schalke: Tillmann bereitet Fans Sorgen

Nach Anton Donkor, Ron Thorben-Hoffmann, Adrian Gantenbein, Janik Bachmann, Amin Younes und Aris Bayindir hat der FC Schalke 04 mit Martin Wasinski den siebten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Wasinski ist für die Innenverteidigung eingeplant.

Auf der Position mussten unbedingt neue Spieler her. Hier hat der S04 zwar mit Tomas Kalas, Ibrahima Cisse, Leo Greiml und Marcin Kaminski zurzeit vier Innenverteidiger, doch es wird nicht mit allen vier Spielern für die kommende Spielzeit geplant. Lediglich Kalas dürfte mit guten Leistungen in der abgelaufenen Saison gesetzt sein. Zudem hat auch der suspendierte Timo Baumgartl keine Zukunft bei den Knappen.

Es müssten also noch weitere Innenverteidiger her, oder? CEO Matthias Tillmann allerdings lässt mit seinen Aussagen jetzt aufhorchen. „Wir freuen uns sehr auf Wasinski. Damit ist die Planung in der Defensive weitestgehend abgeschlossen. Vielleicht passiert noch das eine oder andere. Aber der Fokus liegt jetzt klar auf der Offensive“, so der S04-Boss.

Problem-Position ist die Innenverteidigung

Die Innenverteidigung der Königsblauen war in der vergangenen Saison ein großes Problem. Erst zum Ende der Spielzeit konnte sich das Team von Trainer Karel Geraerts ein wenig stabilisieren. Daher hoffen die Fans des FC Schalke, dass es vor allem auf dieser Position weitere Verstärkung geben wird. Nach den Aussagen von Tillmann allerdings gibt es wieder Sorgen bei den Anhängern.

„Ein neuer Innenverteidiger würde uns noch gut zu Gesicht stehen in der Defensive“, „Dass die Planungen in der Defensive so weit abgeschlossen sind, macht mir arge Bauchschmerzen. Trotzdem gut, dass es so transparent kommuniziert wird“ und „Defensivplanungen abgeschlossen? Wir steigen halt einfach ab“, heißt es unter anderem von den Fans.

Einige andere Anhänger sehen es allerdings nicht so schlimm und vertrauen dabei der Arbeit von Tillmann, Ben Manga und Marc Wilmots. Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein weiterer Neuzugang für die Innenverteidigung kommt.