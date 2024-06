FC Schalke 04: Neuzugang wie aus dem Nichts! S04 holt Verstärkung für Problem-Position

Keine Gerüchte, keine Spekulationen! Dafür aber eine große Überraschung. Der FC Schalke 04 hat am Freitag (21. Juni) den mittlerweile siebten Neuzugang offiziell vorgestellt.

Martin Wasinski hat sich dem FC Schalke 04 angeschlossen. Der 20-jährige Belgier kommt vom belgischen Erstligisten Sporting Charleroi. Damit hat S04 den ersten Spieler für eine Problem-Position geholt.

FC Schalke 04: Transfer wie aus dem Nichts

Der FC Schalke 04 zaubert eine kleine Überraschung aus dem Hut. Der erste neue Innenverteidiger ist da. Der Transfer von Martin Wasinksi hatte sich im Vorfeld ganz und gar nicht angekündigt. Bei den Knappen unterschreibt der junge Belgier einen Vertrag bis 2028.

„Martin ist ein intelligenter Defensivspieler mit Stärken in der Spieleröffnung“, erklärt Marc Wilmots. „Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon mehr als 40 Einsätze in der ersten belgischen Liga gesammelt. Neben dieser Erfahrung bringt Martin den großen Willen mit, sich nun auf Schalke weiterzuentwickeln.“

Wasinksi kam über seine Jugendvereine US Hesbignonne und Waremme 2018 zu Sporting Charleroi. Dort debütierte er schon mit 17 Jahren für die Profis in der ersten Liga. Im Januar 2023 folgte der Wechsel auf Leihbasis zum KV Kortrijk, für den er bis zuletzt spielte. Für Belgien kam der Defensivspezialist in diversen Junioren-Nationalteams auf insgesamt 17 Einsätze, zuletzt in der Altersklasse U20.

Siebter Neuzugang ist da

Martin Wasinski freut sich darauf, das Trikot des FC Schalke 04 zu tragen: „Die Verantwortlichen von Schalke 04 haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, wie ich in diese Mannschaft und zu diesem großen Verein mit langer Tradition passe. Ich kann den Trainingsstart in der kommenden Woche kaum erwarten.“

Damit ist Wasinski nach Anton Donkor, Ron Thorben-Hoffmann, Adrian Gantenbein, Janik Bachmann, Amin Younes und Aris Bayindir der siebte neue Spieler für die kommende Saison.

Vor allem auf der Innenverteidiger-Position musste sich der S04 verstärken. Hier hat der S04 mit Tomas Kalas, Ibrahima Cisse, Leo Greiml und Marcin Kaminski zwar zurzeit vier Innenverteidiger, doch es wird nicht mit allen vier Spielern für die kommende Spielzeit geplant. Lediglich Kalas dürfte mit guten Leistungen in der abgelaufenen Saison gesetzt sein. Gut möglich also, dass noch ein Innenverteidiger kommen wird.