Schalke – Düsseldorf: Doppel-Schock! Beide Trainer müssen schnell reagieren

Duell zweier Traditionsvereine in der 2. Bundesliga: Der FC Schalke 04 empfängt zum 16. Spieltag Fortuna Düsseldorf (14. Dezember). Beide Mannschaften wollen kurz vor dem Jahreswechsel mit positiven Ergebnissen die Hinrunde beenden.

Doch beide Teams müssen auch kurz vor dem Anpfiff die Startelf verändern. Sowohl beim FC Schalke als auch bei Fortuna Düsseldorf müssen beide Trainer schnell reagieren. Je ein Spieler auf beiden Seiten fällt kurzfristig aus.

Schalke – Düsseldorf: Bittere News vor Anpfiff

Die Freude vor dem Anstoß beim FC Schalke 04 war groß, als Amin Younes in der Startelf stand. Der Mittelfeldspieler ist bei S04 gesetzt und besonders wichtig für das Spiel nach vorne. Doch die Freude hielt nicht lange, denn Younes wird gegen Düsseldorf nicht von Beginn an spielen können.

Für Younes wird Christopher Antwi-Adjei in die Startelf rücken. Van Wonderen erklärte bereits vor Kurzem, dass Younes schon seit einiger Zeit Knieprobleme plagen. Amin hat seit einer Weile schon Probleme an seinem Knie. Das geht manchmal gut und manchmal kommt es auf. Und jetzt war er an einem Moment, an dem es nicht mehr ging. Er will weitermachen, aber sein Körper sagt ‚nein‘. Das ist sehr frustrierend für ihn“, sagte der S04-Coach.

Ob das auch wieder der Grund war, warum er gegen die Fortuna nicht spielen kann, ist aktuell noch unklar. Aber auch bei den Gästen gibt es eine kurzfristige Änderung. Shinta Appelkamp kann doch nicht starten.

Beide Trainer müssen reagieren

Wie Düsseldorf erklärt, kann der Offensivspieler aufgrund von muskulären Problemen beim Warmmachen nicht starten. Für ihn ist Myron van Brederode gegen Schalke in die Startelf gerückt.

Genauso wie Younes für die Königsblauen ist Appelkamp für die Fortuna ein wichtiger Spieler. Vier Tore bereitete der Deutsch-Japaner in dieser Saison schon vor und ist ein wichtiger Bestandteil im Kader von Trainer Daniel Thioune.

Beide Mannschaften hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zahlreiche Verletzte und Ausfälle zu beklagen. Gerade im Endspurt brauchen beide Trainer ihre Spieler im optimalen Zustand.