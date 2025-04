FC Schalke 04: Geldregen! Ex-Stars lassen die Kasse klingeln

Beim FC Schalke 04 ist man weiterhin auf jede noch so kleine Einnahme angewiesen. Die finanzielle Situation ist weiterhin sehr angespannt und erst am Dienstag (22. April) hat Königsblau bekannt gegeben, dass man den Punktabzug in der kommenden Saison abwenden konnte.

Umso wichtiger ist diese Meldung für den FC Schalke 04: Wie die „WAZ“ berichtet, hat Königsblau einen Geldregen erhalten. S04 profitiert von drei Ex-Stars und der EM 2024 in Deutschland.

FC Schalke 04: Ex-Profis bescheren S04 Prämien

Im Sommer 2024 war so mancher Superstar auf Schalk zu Gast. Im Rahmen der Europameisterschaft spielten unter anderem Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham und Co. in der Veltins Arena. Während Königsblau selbst weit vom europäischen Geschäft entfernt ist, war die Schalker Arena für wenige Wochen wieder in fußballerischen Glanz gehüllt.

Doch auch abseits der Gelder, die S04 als Austragungsort bekommen hat, profitiert Königsblau von der EM. Denn laut der „WAZ“ hat die UEFA eine Prämie für die zurückliegende Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024 ausgeschüttet. Insgesamt 45 deutsche Mannschaften erhalten eine Entschädigung für die Abstellung eines oder mehrerer Spieler.

Schalke kassierte insgesamt 150.019 Euro von der UEFA. Die drei Spieler, die dem S04 diese Summe beschert haben, sind Alex Kral, Jere Uronen und Blendi Idrizi. Kral ging für Tschechien an den Start, Uronen spielte die EM-Qualifikation für Finnland und Idrizi für den Kosovo.

Nur noch zwei Nationalspieler auf Schalke

Somit sind es drei Ex-Profis, die Schalke aufgrund ihrer Abstellung finanziell ein wenig weiterhelfen. Kral und Uronen verließen Schalke 2023, Idrizi 2024. Mittlerweile hat Königsblau mit Moussa Sylla und Ibrahima Cisse nur noch zwei A-Nationalspieler. Jene Akteure spielen für den Mali. Dazu stellt Königsblau einige U-Nationalspieler.

Dieses Schema dürfte sich in naher Zukunft wohl auch kaum ändern. Denn vom europäischen Top-Fußball ist Schalke weit entfernt. Umso mehr wird man sich über die UEFA-Prämien freuen.