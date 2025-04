Schalke 04 verkündet wichtige Nachricht – Königsblau kann endgültig aufatmen

Bei Schalke 04 geht es in diesen Tagen einmal mehr drunter drüber! Nach dem 2:2 gegen den HSV hat S04-Coach Kees van Wonderen die Vereinsführung heftig attackiert. In diesem Zuge hat der Niederländer auch seinen Abschied nach der laufenden Saison verkündet.

Inmitten der unruhigen Tage hat Schalke 04 nun eine wichtige Nachricht verkünden können. Mit Blick auf die kommende Zweitligasaison kann Königsblau nun kräftig durchatmen.

Schalke 04 bekommt Zweitliga-Lizenz ohne Auflagen

Auf diese Nachricht haben alle Fans der Knappen gewartet. Wie der S04 am Dienstag (22. April) bekannt gegeben hat, haben die Königsblauen die Lizenz für die Spielzeit 2025/25 ohne Auflagen erhalten. Somit konnten die S04-Verantwortlichen einen Punktabzug abwenden – wichtig für den kriselnden Zweitligisten!

„Im Kalenderjahr 2024 ist es uns gelungen, die Nettoeigenkapitalregel zu erfüllen – auch, wenn es ein echter Kraftakt für Schalke 04 war“, betont Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers. Damit unterstreicht sie die schwierige Mission, dieses Ziel zu erfüllen.

++ FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! DFB-Entscheidung um Karaman gefallen ++

„Wir sind sehr froh, dass wir die Lizenz für die 2. Bundesliga erneut ohne jegliche Bedingungen erhalten haben. Das verschafft uns eine wichtige Grundlage für die Planung der kommenden Saison“, so Rühl-Hamers weiter.

S04 muss weiter am Eigenkapital schrauben

Und doch wird Schalke sich in Sachen Finanzen weiterhin beweisen müssen. Auch in diesem Jahr wird Königsblau das negative Eigenkapital um fünf Prozent reduzieren. „Die Verbesserung des Eigenkapitals um fünf Prozent bleibt auch in Zukunft eine große Herausforderung“, so Rühl-Hamers. Anderenfalls wird Schalke in die Saison 2026/27 mit Punktabzug gehen müssen.

Weitere News:

Die finanzielle Situation am Berger Feld bleibt weiterhin angespannt, die Aufgabe für Rühl-Hamers und Co., den Pottklub in ruhigere Gewässer zu führen, bleibt eine Mammutaufgabe. Im Jahr 2024 ist die Mission, S04 finanziell gesünder aufzustellen – auch dank der EM 2024 und zahlreicher Großevents – geglückt. In diesem Jahr werden vor allem Spielerverkäufe ein ganz wichtiger Faktor sein.