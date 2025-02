Schalke 04: Karaman-Machtwort nach dicker Klatsche! „Ganz peinlich“

Nach all den guten Auftritten der letzten Wochen hat Schalke 04 gegen den 1. FC Magdeburg wieder richtig auf die Mütze bekommen. Am Ende stand ein bittere 2:5. Obwohl Königsblau auch einige Chancen hatte, hat man ganz klar die Grenzen aufgezeigt bekommen.

Besonders hart ging S04-Kapitän Kenan Karaman mit sich und seinen Mitspielern ins Gericht. Der Spielführer von Schalke 04 hat die Partie gegen die starken Magdeburger bei „Sky“ knallhart analysiert.

Schalke 04: Karaman mit knallharter Analyse nach 2:5-Klatsche

Die Euphorie war groß, die Lust auf weitere Erfolge bei den Fans und dem Team noch größer. Und doch ist man im Topspiel des 20. Spieltages mächtig unter die Räder gekommen. Dabei avancierte FCM-Stürmer Mathijs Kaars mit vier Toren zum Matchwinner.

Karaman nahm nach der Partie kein Blatt vor dem Mund, sprach von einem „ganz peinlichen Auftritt“. „Ich werde heute nichts gut reden, das war heute eine dicke Klatsche. Wir müssen dieses Spiel ganz schnell abhaken“, so der Knappen-Kapitän.

Magdeburg war extrem effizient, abgezockt und für die Schalker Defensive einige Hausnummer zu hoch. „Die Gegentore sind einfach alle viel zu einfach. Die haben uns knallhart bestraft und genauso konsequent müssen wir dieses Spiel jetzt analysieren“, machte er deutlich.

Van Wonderen sieht „naives“ Schalke

Auch S04-Coach Kees van Wonderen hat sich deutlich zu dem Auftritt seines Teams geäußert. „Das war zu naiv. Vor allem die Gegentore, das geht nicht. Das war ein schlechter Tag, das war viel zu wenig“, so der Niederländer. Und doch kündigte er an, dass S04 so weitermachen wird wie in den letzten Wochen.

„Wir nehmen das heute so hin, lernen daraus und machen weiter“, so van Wonderen. Er betonte, dass solche Spiele nicht passieren dürfen, für die Entwicklung der Mannschaft jedoch gut seien.