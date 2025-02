S04 – FCM: Knappen bekommen Grenzen aufgezeigt – ausgerechnet ER wird zum S04-Schreck

Vor dem Spiel wurde die Partie S04 – FCM als Top-Spiel abgestempelt. Beide Teams kamen mit einer ganz breiten Brust in dieses Spiel, beide Mannschaften hatten einen tollen Lauf. Doch schnell wurde klar, dass Magdeburg für Königsblau eine Nummer zu groß war.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde führten die Gäste mit 4:0 – Schalke ist auf dem Boden der Tatsachen zurück. Denn trotz eines guten Spiels haben die Gäste den Knappen die Grenzen aufgezeigt – vor allem ein Mann war im Spiel S04 – FCM nicht zu stoppen.

S04 – FCM: Ex-Schützling von van Wonderen schieß Schalke ab

Schalke bekommt eine fette Abreibung! Der Pottklub kam mit viel Selbstvertrauen in die Partie, doch nach dem Top-Spiel am 20. Spieltag ist das Träumen auf Schalke vorbei. Hauptverantwortlich dafür: Martijn Kaars. Der Stürmer der Magdeburger schoss die Knappen im Alleingang ab.

29. Minute, 45. Minute, 56. Minute und 74. Minute: Gleich viermal traf Kaars. Viermal traf der Niederländer mitten ins Schalker Herz und führte die Schalker Hintermannschaft im Alleingang vor. Er alleine schoss ein Team zum Auswärtssieg. Und die Knappen bekamen seinetwegen trotz einer über weiten Strecken ordentlich auf den Deckel.

Besonders kurios: S04-Coach Kees van Wonderen formte Kaas mit. Van Wonderen trainierte ihn damals in der U17, gab ihm vieles mit auf dem Weg. Das bekam der Knappen-Trainer mit seinem Team nun eindrucksvoll zu spüren. Kaars und seine Mitspieler entluden die gesamte Offensiv-Power in Gelsenkirchen – einmal mehr. In den letzten drei Auswärtsspielen schoss Magdeburg immer fünf Tore – einfach Wahnsinn!

Kaars übernimmt Torschützenliste

In den letzten vier Partien sammelte Kaars unglaubliche zwölf!!! Torbeteiligungen. In Düsseldorf waren es drei, in Elversberg fünf und auf Schalke nun vier. Der Niederländer avanciert zum absoluten Top-Star der Magdeburger. Derweil steht er jetzt bei 14 Saisontoren.

Weitere News:

Besonders bitter für S04-Stürmer Moussa Sylla: Kaars zog mit seinem Viererpack in der Torschützenliste an dem Schalker vorbei. Für Sylla und S04 war das ein gebrauchter Abend, von dem sich die Mannschaft wohl erst einmal erholen müssen wird.