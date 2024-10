Schalke: Deutliche Worte! S04-Konkurrent kündigt Transfer-Offensive an

Beim FC Schalke 04 hat sich im vergangenen Sommer so einiges getan – vor allem mit Blick auf den Kader. Ganze 15 Neuzugänge lotsten die Knappenbosse an das Berger Feld. Etwas weiter südlich sah das jedoch ganz anders aus: Dem 1. FC Köln waren nämlich nahezu komplett die Hände gebunden.

Die vergangene Transferperiode war für alle Kölner vor allem mit einer Sache gefüllt: Treuebekenntnisse von Top-Spielern. Viele Akteure verließen den Schalke-Konkurrenten nicht. Auch, weil der Klub keine neuen Spieler verpflichten durfte. Dies möchte man nun im Winter nachholen.

Schalke: Köln nach Transfersperre mit XXL-Transferwinter?

Im anstehenden Winter-Transferfenster darf der Effzeh erstmals seit der Transfersperre wieder Spieler einkaufen. Die Sperre läuft mit Beginn der Wechselperiode ab. Für die Kölner dürfte das der Startschuss einer großen Wechselwelle sein.

Trotz einer sehr guten Mannschaft, die der Effzeh ohnehin schon hat, möchte man sich noch punktuell verstärken, um das große Ziel in die Realität umsetzen zu können: Die Rheinländer wollen den direkten Wiederaufstieg schaffen und sind bereit, dafür in die Vollen zu gehen.

„Wir sind bestmöglich vorbereitet auf das Winter-Transferfenster“, kündigte Effzeh-Chefscout Martin Schulz an. „Wir haben dort den ein- oder anderen Verpflichtungskandidaten“, verriet der 38-Jährig. „Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidiger-Position ist sicherlich eine, auf der wir uns umschauen“, erklärte Thomas Kessler, Lizenzspieler-Leiter in Köln an.

U21-Nationalspieler als ersten Streich?

Auch Trainer Gerhard Struber machte vor Kurze deutlich, dass im Winter einiges passieren könnte. „Ich will das jetzt nicht auf einen Stürmer oder Außenverteidiger runterbrechen. Wir schauen, was der Markt grundsätzlich bietet, wer uns hier und jetzt und auch in Zukunft helfen kann. Und es geht darum, Spieler an Bord zu haben, die perspektivisch Sinn für den FC machen“, so der Österreicher.

Weitere News:

Ein mögliches Transferziel des S04-Konkurrenten könnte Leandro Morgalla vom FC Salzburg, Strubers altem Klub, sein. Das Portal „Geissblog“ bringt mit dem U21.DFB-Akteur einen Rechtsverteidiger ins Gespräch – Struber und Morgalla kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg. „Sky“ hatte zuletzt berichtet, dass Köln nach einem Mittelstürmer, einem Rechtsverteidiger sowie einem zentralen Mittelfeldspieler Ausschau hält.