Schalke – Bayern: Zuletzt nur Bankdrücker! Reis macht S04-Star Startelf-Hoffnung

Wenn man sich die aktuelle Tabelle anschaut, dann ist das alles andere als ein Topspiel. Schalke – Bayern lautet die Begegnung des 15. Bundesliga-Spieltags am Samstag (12. November, 18.30 Uhr).

Vor der Partie Schalke – Bayern deutet Cheftrainer Thomas Reis eine Änderung in der Startelf an. Ein Bankdrücker könnte wohl von Beginn an auf dem Platz stehen.

Schalke – Bayern: Reis deutet Änderung an

Das erste Spiel unter dem neuen Schalke-Coach verpasste er verletzungsbedingt, gegen Bremen und Mainz bekam er zusammen 59 Minuten Spielzeit – in beiden Partien kam er jedoch nur von der Bank. Die Rede ist von Dominick Drexler, der in dieser Spielzeit aus der Startelf der Königsblauen eigentlich nicht mehr wegzudenken war.

Sowohl gegen Bremen als auch gegen Mainz brachte Drexler dann direkt neuen Schwung von der Bank. Mit seinen guten Leistungen könnte er jetzt dafür sorgen, dass Thomas Reis wohl eine Änderung in der Startelf vornehmen wird.

„Als ich anfing, hatte Dome muskuläre Probleme, er kam deshalb nur von der Bank. In Bremen hat die Mannschaft ordentlich gespielt, da wollte ich nichts ändern in der Startelf. Er hat den nötigen Schmutz, ist ein erfahrener Spieler, hängt sich voll rein“, lobte Reis ihn auf der Pressekonferenz am Freitag (11. November) vor dem Bayern-Spiel.

Schalke – Bayern: Drexler in der Startelf?

Und der Cheftrainer machte Drexler dann Hoffnung: „Er könnte vielleicht morgen gegen Bayern von Anfang an spielen.“

Heißt dann wohl für einen der Mittelfeldspieler, dass er Platz machen muss. Als möglicher Kandidat gilt Florent Mollet, der bereits gegen Mainz zur Halbzeit ausgewechselt und von Drexler ersetzt wurde. Aber auch Kenan Karaman könnte zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Schalke – Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Schwolow – Brunner, Yoshida, Matriciani, Mohr – Kral, Krauß – Drexler, Bülter, Mollet – Terodde

Bayern: Neuer – Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Gnabry – Choupo-Moting