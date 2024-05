FC Schalke 04: Geraerts trifft knallharte Entscheidung – und bringt S04 damit in Bedrängnis

Karel Geraerts hat den FC Schalke 04 zum Klassenerhalt geführt. Auf dem Weg dahin hat er ein paar knallharte Entscheidungen getroffen – und auch nach der Saison bleibt sich der Belgier offensichtlich treu.

Die suspendierten Dominick Drexler und Timo Baumgartl werden im Sommer nicht in den Profi-Kader des FC Schalke 04 zurückkehren. Mit dieser Entscheidung bringt Geraerts den Klub allerdings auch in Bedrängnis.

FC Schalke 04: Kein Weg zurück für Drexler und Baumgartl

„Die Entscheidung, dass sie nicht wiederkommen, ist für mich klar“, sagte Geraerts nach dem Spiel gegen Greuther Fürth. Drexler flog nach einem Vorfall in der Kabine in Hannover aus dem Kader (Hier mehr). Baumgartl wurde wegen schlechter Trainingsleistungen ebenfalls in die U23 geschickt.

Eine Rückkehr im Sommer ist unter der Leitung von Geraerts ausgeschlossen. Das Problem: Beide Spieler besitzen noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Drexler soll sogar einen Anschlussvertrag bis 2027 haben. Sein Plan war es, bei Schalke im Nachwuchs seine Trainerscheine zu machen.

„Der Verein muss Lösungen finden“

Geraerts ist dies bewusst, nimmt darauf aber keine Rücksicht: „Ja, die Spieler haben noch Vertrag. Der Verein muss Lösungen finden“, stellte er klar. Die Lösungen heißen entweder Vertragsauflösung inklusive Abfindung oder ein Verkauf. Dies dürfte sich beides aber schwer gestalten.

Mit den feststehenden Abgängen von Drexler und Baumgartl geht der große Umbruch beim FC Schalke 04 weiter. Simon Terodde, Danny Latza, Michael Langer, Cedric Brunner, Blendi Idrizi, Thomas Ouwejan und Steven van der Sloot werden im Sommer ebenfalls gehen.