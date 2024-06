Beim FC Schalke 04 ein Flop: Muss ein Ex-S04-Profi um seine Zukunft bangen?

Die Bundesligasaison 2022/2023 war für viele Fans des FC Schalke 04 eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach einem Katastrophenstart unter Trainer Frank Kramer gelang nach dessen Entlassung unter Thomas Reis fast noch der Klassenerhalt. Letztendlich ging es für den S04 dann doch nach dem Wiederaufstieg direkt wieder ins Unterhaus.

Neben Trainer Kramer entpuppten sich viele Spieler wie zum Beispiel Alexander Schwolow als absolute Fehlgriffe. Nun steht einer von ihnen vor einer ungewissen Zukunft – denn er steht jetzt ohne Verein da!

FC Schalke 04: Balanta mit erfolgloser Zeit beim S04

Die Zeit von Eder Balanta bei den Königsblauen war von wenig Erfolg gekennzeichnet. Der Kolumbianer kam in der Winterpause per Leihe vom FC Brügge und sollte mit seiner aggressiven Spielweise im defensiven Mittelfeld aufräumen. Geklappt hat das nur bedingt: Der 31-Jährige kam auf nur sechs Pflichtspieleinsätze für den S04 und holte sich dabei drei Gelbe Karten ab.

In den letzten sieben Saisonspielen stand Balanta nicht einmal mehr im Kader. Sogar die höchst abstiegsgefährdeten Schalker hatten also keine Verwendung mehr für den Staubsauger aus Bogota. Zurück in Brügge ging es für Balanta dann wieder bergauf: In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler auf 32 Pflichtspieleinsätze und sammelte sogar Minuten auf europäischem Parkett. Ende Juni läuft sein Vertrag aus. Und nun?

Balanta vor ungewisser Zukunft

Das steht noch in den Sternen. Nach insgesamt fünf Jahren in der belgischen Hauptstadt wird sich Balanta nach einem neuen Klub umschauen müssen. In den sozialen Medien verabschiedete sich der Spieler mit den Worten: „Vielen Dank für Alles! Es war mir eine Freude“. Berichte über etwaige Interessenten gibt es derzeit nicht. Eines ist jedoch klar: Die großen Vereine werden beim neunmaligen kolumbianischen Nationalspieler nicht mehr anklopfen.

Die Tür zum FC Schalke 04 dürfte ebenfalls geschlossen sein. Die Schalker Kaderplaner Wilmots und Manga werden mit Sicherheit nach anderen Spielerprofilen als Balanta Ausschau halten.