FC Schalke 04: Aufregung um Drexler! Plötzlich hat er einen neuen Job

Seit mehreren Monaten gehört er nicht mehr zur Profimannschaft des FC Schalke 04 und wird im Sommer endgültig den Verein verlassen. Dominick Drexler wurde von Ex-Trainer Karel Geraerts aussortiert und auch von den beiden Trainern nach ihm nicht mehr zu den Profis geholt. Für die Königsblauen wird er also wohl definitiv kein Spiel mehr absolvieren.

Dafür hat der aussortierte Profi des FC Schalke 04 einen neuen Job. Drexler wird nämlich bald als Trainer an der Seitenlinie stehen. Seine aktive Fußballkarriere wird er dafür im Sommer beenden.

FC Schalke 04: Drexler ist Trainer in der Baller League

Wenn er schon keine Spiele für den FC Schalke 04 absolvieren darf, will er wenigstens woanders im Mittelpunkt stehen. Zumindest kurz. Dominick Drexler wird bald einige ehemalige Bundesliga-Stars trainieren. Der aussortierte S04-Star wird nämlich Trainer in der Baller League. Seine Mannschaft: Golden Xi, also Golden Eleven. Zu seinen Spielern gehören Christoph Kramer und Florian Neuhaus. Am Freitag (21. Februar) wurde verkündet, dass Drexler der neue Trainer der Mannschaft wird.

An der Hallenfußball-Liga, die von Lukas Podolski und Mats Hummels gegründet wurde, nehmen insgesamt 12 Mannschaften teil, die im Sechs-gegen-Sechs-Format auf Kunstrasen gegeneinander spielen. Die Regeln unterscheiden sich dabei von den klassischen Fußballregeln. So beträgt die Spielzeit auch nur zweimal 15 Minuten.

Drexler will Trainerkarriere starten

Für Drexler also eine spannende neue Aufgabe. Im Sommer läuft sein Vertrag beim FC Schalke 04 aus. Danach beendet er auch seine Karriere und wird seine A-Lizenz als Trainer erwerben. Die B+-Lizenz hat er bereits. So könnte er dann schon bald als Trainer auf der Bank eines Profiklubs sitzen.

Dabei könnte es aber auch kurios werden. Als der FC Schalke 2023 den Vertrag mit Drexler verlängert hat, bestätigte der Klub noch eine weitere Zusammenarbeit, wenn der Vertrag in diesem Sommer endet. Bedeutet: Drexler könnte womöglich in der Knappenschmiede seine Trainerkarriere starten. Ausgerechnet der derzeit aussortierte Spieler. Ob es allerdings tatsächlich dazu kommt, wird sich dann wohl schon bald zeigen.