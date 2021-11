FC Schalke 04: Deutliche Ansage von Grammozis – „Bringt nichts, lange rumzuheulen"

Gelsenkirchen. Nach zwei bitteren Pleiten in Folge muss der FC Schalke 04 zeigen, dass er wieder gewinnen kann.

Schließlich brauchen die Schalker den Sieg, um den Anschluss nach oben zu halten und somit auch den Blick auf die Mission Wiederaufstieg nicht zu verlieren. Schalke 04 Trainer Dimitrios zeigt sich zuversichtlich.

Schalke Trainer Grammozis wird nun deutlich

FC Schalke 04: Grammozis erklärt – „Natürlich nehme ich mir die Kritik der Fans zu Herzen“

Im Spiel gegen den SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr) kann S04 Wiedergutmachung leisten. Für die Fans, für die Verantwortlichen und die eigenen Ziele. Trainer Dimitrios Grammozis wird auf der Pressekonferenz vor dem Spiel deutlich.

„Natürlich nehme ich mir die Kritik der Fans zu Herzen. Für sie spielen wir letztendlich ja“, sagt der 43-Jährige. Die Corona-Pandemie hinterlasse auch Spuren in der Kommunikation zwischen Trainer und Fans. „Leider hat man jetzt nicht so die Nähe wie das unter Normalbedingungen der Fall ist, dass man da auch noch mal rein hört in die Gefühlslage.“

Grammozis zeigt Wirkung – „Es bringt jetzt nichts solange rumzuheulen“

In Bezug auf die anstehende Herausforderung seien die Ziele klar: „Wir wollen hier jedes Spiel versuchen, den Verein so gut wie möglich zu repräsentieren.“ Das lief in den letzten beiden Spielen nicht wirklich gut. Erst das bittere Ausscheiden im DFB-Pokal, dann die Zweitliga-Pleite gegen Heidenheim. Die Mannschaft dürfe nicht vergessen weiterzumachen, mahnt Grammozis. „Wir müssen nach vorne schauen, es bringt jetzt nichts solange rumzuheulen“, führt er weiter aus.

Zeigt sich zuversichtlich: Dimitrios Grammozis.

Das Bewusstsein für die Niederlagen sei da. „Wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Wir haben es analysiert. Keiner ist aus den Spielen gegangen und hat gesagt okay, mein Gott, jetzt haben wir halt verloren, sondern wir waren alle sehr sehr enttäuscht.“ Die Mannschaft müsse die Pleiten in positive Energie ummünzen. „Das machen wir und darauf fokussiere ich auch meine Arbeit“, sagt Grammozis.

Schalke braucht Punkte – Darmstadt wird kämpfen

In der Tabelle ist Schalke 04 nun gefordert. Mit Platz drei spielen die Knappen immer noch gut um den Aufstieg mit. Drei Punkte trennt dem Revierklub von Jahn Regensburg (Platz zwei). Drei Punkte gegen Darmstadt könnten da helfen. Doch diese dürften die Lilien den Königsblauen nicht kampflos überlassen. Mit Tabellenplatz sechs dürfte Darmstadt den Anschluss nach oben ebenfalls nicht verlieren wollen. (fp)