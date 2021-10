FC Schalke 04: Bekommt der S04 DIESES Problem in den Griff? Grammozis: „Das wurmt uns“

Am Sonntag (3. Oktober) empfängt der FC Schalke 04 zum 9. Spieltag der 2. Bundesliga den FC Ingolstadt.

Ein Heimspiel also wieder für den FC Schalke 04. Doch so richtig rund lief es in der Veltins Arena in dieser Saison für die Königsblauen noch nicht. Das wundert auch Dimitrios Grammozis.

FC Schalke 04: Bekommt der S04 DIESES Problem im Griff?

Vier Heimspiele hatte der S04 in der aktuellen Saison bisher. Die Bilanz: Zwei Niederlagen, ein Unentschieden und lediglich ein Sieg. Nur auswärts läuft es besser.

-----------------------------------------

Die nächsten Gegner des FC Schalke 04:

03.10.: FC Ingolstadt (13.30 Uhr)

07.10.: VfB Lübeck (18 Uhr/Testspiel)

15.10.: Hannover 96 (18.30 Uhr)

23.10.: Dynamo Dresden (20.30 Uhr)

-----------------------------------------

Drei ihrer vier Siege haben die Königsblauen in fremden Stadien gefeiert. Aber warum ist der S04, der damals für seine Heimstärke so bekannt war, plötzlich so heimschwach?

Der FC Schalke 04 ist in der Veltins Arena in dieser Saison lediglich eine Partie gewonnen. Dimitrios Grammozis ist darüber genervt. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt erklärt Cheftrainer Grammozis. „Die Ausbeute wurmt uns natürlich. Ich habe es auch schon oft gesagt: wenn unser Plan Zuhause nicht aufgeht, ärgert mich das noch mehr. Aber es ist nicht einfach. Jeder kann hier befreit aufspielen.“

S04-Trainer Grammozis: „Auf einmal nicht wiederzuerkennen“

Der S04-Trainer erklärt es damit, dass die Gegner in der Veltins Arena befreiter aufspielen. „Andere Trainer sagen, wenn sie hierhin kommen: ,Wir fahren nach Schalke, haben nichts zu verlieren.' Sie sind hochmotiviert. Dann klappen beim Gegner mal Sachen, die man ihm nicht zugetraut hat“, so Grammozis.

-------------------------------------------

Weitere Nachrichten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Fans in großer Sorge! Dieser Traum droht zu platzen

FC Schalke 04: Talent begeistert – Fans haben jetzt DIESE Forderung an die Bosse

FC Schalke 04: Torwart fällt für mehrere Monate aus – Co-Trainer Büskens mit emotionaler Botschaft

--------------------------------------------

Umso überraschter ist man dann, wenn es im nächsten Spiel plötzlich anders aussieht. „In der nächsten Woche ist der Spieler, der hier auf Schalke gut gespielt hat, auf einmal nicht wiederzuerkennen. Wir wissen, dass die Gegner hier top motiviert sind. Wir sind gewillt eine viel, viel bessere Punktequote hier auf Schalke in Zukunft rauszuholen.“

Gegen Ingolstadt hat der S04 dann die Möglichkeit, die schwache Heimbilanz der aktuellen Saison zu verbessern. Ob das gelingt? Oder kassiert Königsblau die bereits dritte Pleite in der Veltins Arena? (oa).