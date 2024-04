FC Schalke 04: Klub-Legende macht Ansage an S04-Stars – „Geht nicht nur um den Klassenerhalt“

Vor einigen Wochen herrschte beim FC Schalke 04 schon fast Weltuntergangsstimmung. Mittlerweile sieht es bei den Königsblauen schon deutlich positiver aus. Die Knappen konnten den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze vergrößern und ein wenig aufatmen.

Der Klassenerhalt rückt damit immer näher. Wie wichtig er für den FC Schalke 04 ist, zeigt sich nicht nur aufgrund der finanziellen Lage. Für die restlichen Partien macht Klub-Idol Dietmar „Didi“ Schacht den S04-Profis im DER WESTEN-Interview eine klare Ansage. Eine Warnung schickt er vor dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg am Freitag (19. April) auch.

Es war ein rundum perfekter Spieltag für den FC Schalke 04. Während die Königsblauen gegen Nürnberg mit 2:0 drei wichtige Punkte holten, konnte keiner der Konkurrenten gewinnen. Dementsprechend können die Knappen voller Selbstvertrauen nach Elversberg fahren. Bei einem weiteren Erfolg könnte der S04 dem Klassenerhalt einen weiteren großen Schritt näher kommen.

„Wir sind dann weiterhin auf einem guten Weg. Drei Punkte würden sehr guttun. Besonders vor dem schweren Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf die Woche darauf“, sagt Didi Schacht im Gespräch mit DER WESTEN. Wichtig wird es jetzt, gegen Elversberg zu bestehen.

„Sie sind seit Jahren eine eingespielte Mannschaft und haben es geschafft, von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Zudem hat der Klub einen guten Trainer, der richtig gute Arbeit leistet. Das ist ein ganz schwerer Gegner, den wir da am Wochenende vor uns haben. Man hat ja jetzt auch gesehen, als sie am vergangenen Spieltag Tabellenführer St. Pauli mit 4:3 besiegt haben“, so die Klub-Legende weiter und hofft, dass die Profis „direkt von der ersten Minute an konzentriert sein werden und aggressiv in die Zweikämpfe gehen. So wie es in den letzten Spielen der Fall war.“

Klare Ansage an S04-Stars

Der Klassenerhalt ist nämlich extrem wichtig für den FC Schalke 04. Schacht betont, dass das der Mannschaft auch klar sein muss, um was es geht: „Es geht nicht nur um den Klassenerhalt, es geht auch um die Stadt, um den Verein, um die Fans. Für die gesamte Region. Es kann ja nicht sein, dass der FC Schalke 04 in der 2. Liga gegen den Abstieg kämpft, obwohl wir von der Qualität unseres Vereins in die Bundesliga gehören.“

Bei den restlichen Partien könnten auch die Fans wieder ein wichtiger Faktor werden. „Wir haben, das muss man auch ganz klar sagen, die geilsten Fans auf der ganzen Welt. Das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. 62.000 peitschen die Mannschaft über 90 Minuten nach vorne. Die fahren auch auswärts immer mit und feuern die Spieler an“, sagt Schacht.

Auswärts ist ein gutes Stichwort. Bei den Königsblauen sah es in dieser Saison in fremden Stadien nicht so sonderlich gut aus. Mit nur zwei Siegen ist S04 die schlechteste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga. Immerhin sah es zuletzt gegen Hannover besser aus. „Es wird wichtig, die Leistung aus den letzten Spielen nun auch in Elversberg zu bestätigen, um dort zu bestehen“, findet die Klub-Ikone.