FC Schalke 04: DFL-Entscheidung lässt Fans toben – „Was ist das für ein Quatsch?“

Auf den FC Schalke 04 kommen jetzt wichtige Wochen zu! Die Königsblauen können sich mit wichtigen Siegen immer weiter von den Abstiegsplätzen entfernen und beruhigt die Planungen für die kommende Saison beginnen.

Die Fans des FC Schalke 04 können indes die Planungen für die nächsten Spieltage beginnen – womit viele von ihnen ganz und gar nicht zufrieden sind. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nämlich die zeitgenauen Ansetzungen offiziell verkündet. Eine Sache stört die S04-Anhänger besonders.

FC Schalke 04: DFL-Ansetzungen sind da

In der laufenden Zweitliga-Saison hat der FC Schalke 04 bisher an allen drei Tagen gespielt: freitags um 18.30 Uhr, samstags um 13 und um 20.30 Uhr sowie sonntags um 13.30 Uhr. Während es für die Mannschaft keine Probleme gibt, auswärts oder auch bei den Heimspielen zu den Stadien zu reisen, ist es für viele Fans immer eine große Aufgabe.

Viele müssen sich womöglich vor oder nach den Spielen Urlaub nehmen, alles einplanen und lange Strecken auf sich nehmen. Deshalb ist ein Tag an den Wochenenden besonders unbeliebt: der Sonntag. Und da hat der FC Schalke in den kommenden Wochen so einige Spiele.

Die nächsten Spiele des S04:

Samstag, 8. März, 13 Uhr: Hertha BSC – Schalke 04

Freitag, 14. März, 18.30 Uhr: Schalke 04 – Hannover 96

Sonntag, 30. März, 13.30 Uhr: Greuther Fürth – Schalke 04

Sonntag, 6. April, 13.30 Uhr: Schalke 04 – SSV Ulm

Sonntag, 13. April, 13.30 Uhr: Jahn Regensburg – Schalke 04

Samstag, 19. April, 20.30 Uhr: Schalke 04 – Hamburger SV

Die DFL hat nämlich die nächsten Ansetzungen veröffentlicht. Während die Partie gegen Hertha (8. März) an einem Samstag stattfindet und Hannover 96 an einem Freitag (14. März) zu Gast ist, stehen danach drei Sonntagsspiele in Folge an.

Fans toben

Von Spieltag 27 bis 29 spielt der FC Schalke 04 an einem Sonntag – und darunter sind zwei Auswärtsspiele in Fürth (30. März) und in Regensburg (13. April), wo den Fans lange Strecken bevorstehen. Das andere Sonntagsspiel findet in der Veltins-Arena gegen Ulm (6. April) statt.

So viele Sonntagsspiele gefallen den Fans natürlich nicht. In den sozialen Netzwerken toben sie darüber: „Wieder nur sonntags. Kann mich nicht mal mehr an ein Samstagspiel erinnern. Hatten wir diese Saison überhaupt ein?“, „Diese Sonntagsspiele gehen mir so auf die Eier“ und „Warum immer so viele Sonntagsspiele? Was ist das denn für ein Quatsch?“.

Immerhin. Am 30. Spieltag steht ein Topspiel an, das dementsprechend auch am Samstagabend um 20.30 Uhr läuft. Der Hamburger SV ist am 19. April zu Gast in der Veltins-Arena.