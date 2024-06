FC Schalke 04: DFB macht es offiziell – Fans schauen ganz genau hin

Aktuell befinden sich die Profis des FC Schalke 04 in der Pause, werden aber schon in wenigen Wochen die Vorbereitung auf die kommende Saison 2024/25 starten. Dafür hat der Deutsche Fußball-Bund jetzt eine wichtige Nachricht schon vorab verkündet.

Während der Startschuss für die 2. Bundesliga am 23. August erfolgt, beginnt der DFB-Pokal für den FC Schalke 04 schon früher. Für die Königsblauen wurde die Partie bereits terminiert.

FC Schalke 04: DFB macht es offiziell

Dass der FC Schalke 04 in der 1. Runde des DFB-Pokals beim VfR Aalen ran muss, ist bereits seit der Auslosung vor einigen Wochen klar. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) alle 32 Erstrunden-Begegnungen zeitgenau angesetzt – auch die der Gelsenkirchener.

So wird der S04 am Samstag, dem 17. August um 15.30 Uhr zum Kräftemessen mit dem Oberligisten antreten. Die Partie wird live beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Dabei kommt es auch zur Neuauflage des Erstrunden-Duells aus der Saison 2010/11.

Am 16. August 2010 konnten sich die Königsblauen vor 13.452 Zuschauern in der Scholz Arena, die mittlerweile Centus Arena heißt, nach zwei Treffern von Jefferson Farfan mit 2:1 durchsetzen. Danach konnte Schalke übrigens den fünften DFB-Pokalsieg der Vereinsgeschichte feiern.

Tickets gibt es bald

Der Pokalgegner des FC Schalke 04 setzte sich im württembergischen Landesverbandspokalfinale souverän gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 4:1 durch. Die abgelaufene Saison in der Regionalliga Südwest verlief jedoch nicht so erfreulich. Aalen verpasste als Tabellenfünfzehnter den Klassenerhalt und wird in der kommenden Spielzeit in der Oberliga antreten müssen.

Viele Fans fragen sich schon jetzt, ob die Tickets schon jetzt gekauft werden können. Der S04 hat bekannt gegeben, dass Ticketinfos für die Partie in Aalen rechtzeitig auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken verkündet werden.

Für den FC Schalke soll es in dieser Pokalsaison erfolgreicher ablaufen, als noch in der vergangenen Spielzeit. Damals mussten die Knappen schon in der 2. Runde die Segel streichen. Gegen Aufsteiger St. Pauli gab es eine 1:2-Niederlage in der Verlängerung.