FC Schalke 04: Freche Forderung lässt Transfer in weite Ferne rücken

Für die anstehende Winter-Transferphase hat der FC Schalke 04 angekündigt, seinen Kader mit Transfers verstärken zu wollen. Besonders neue Offensivspieler sollen die Verantwortlichen der Königsblauen ins Visier genommen haben.

Bei ihrer Suche sollen Peter Knäbel und Co. auf David Datro Fofana von Molde gestoßen sein. Ein Transfer zum FC Schalke 04 soll allerdings in weite Ferne rücken. Der Grund dafür sollen die Forderungen des Klubs sein.

FC Schalke 04: Fofana-Transfer rückt in weite Ferne

Vor wenigen Tagen berichtete die Zeitung „Verdens Gang“, dass der FC Schalke Interesse an David Datro Fofana habe. Der 19-jährige Ivorer kam in der abgelaufenen Saison in Norwegen für Molde FK in 36 Spielen auf 20 Treffer und sieben Vorlagen. Mit einem Marktwert in Höhe von 700.000 Euro (laut „Transfermarkt“) hätten die Königsblauen eigentlich gar nicht so schlechte Karten gehabt, was zumindest die finanziellen Mittel angeht, um den Transfer zu realisieren.

Nun soll ein Transfer allerdings in weite Ferne rücken. Der Grund sollen die hohen Ablöseforderungen seitens Molde sein. Wie der Sportjournalist Fabrizio Romano berichtet, soll Fofanas Klub mehr als zehn Millionen Euro für den 19-Jährigen fordern. Viel zu viel für die Schalker. Statt den Königsblauen soll nun besonders Brighton am Offensivspieler interessiert sein.

FC Schalke 04: Wer kommt im Winter?

In den letzten Wochen beteuerte Peter Knäbel immer wieder, dass der Verein im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte. Den Schalkern fehlen allerdings die finanziellen Mittel, um viele Spieler fest zu verpflichten. Deswegen werden die Königsblauen laut Knäbel besonders Leihgeschäfte abschließen müssen.

Ein solches Transfermodell bei Fofana wird allerdings wohl nicht zustande kommen. Nach den enormen Ablöseforderungen von Molde werden sich die Verantwortlichen des FC Schalke nun nach anderen Lösungen für die Offensive umsehen müssen.