FC Schalke 04: Fans werden zur Kasse gebeten! Preis-Hammer für Dauerkarten

Keine guten Nachrichten für die Fans des FC Schalke 04! Da staunten die Anhänger nicht schlecht, als sie plötzlich eine Mitteilung von ihrem Lieblingsverein erhielten: Die Preise der Dauerkarten erhöhen sich nämlich bald.

Dabei ist die Nachricht nicht ganz neu. Vor einigen Monaten kündigte der FC Schalke 04 bereits an, dass die Dauerkartenpreise erhöht werden. Nun wird es in der kommenden Saison dann auch passieren.

FC Schalke 04 verkündet Preiserhöhung

„Über viele Jahre konnte der FC Schalke 04 die Kosten für die Eintrittskarten konstant halten. Mit der Preiserhöhung der Tagestickets zum Beginn der laufenden Saison wurde erstmals seit langer Zeit eine notwendige Anpassung vorgenommen. Die Dauerkartenpreise sind für die aktuelle Spielzeit gleichgeblieben. Wie bereits im Rahmen der Tageskarten-Preisanpassung kommuniziert, erfolgt die Erhöhung der Dauerkartenpreise nun zur Saison 2025/2026“, hieß es in dem Statement.

Die Dauerkarteninhaber seien bereits per Mail und postalisch darüber informiert worden. Doch in den sozialen Netzwerken zeigen sich viele Fans von der Erhöhung enttäuscht oder empört. „Die Kinder- und Jugendpreise werden im Zuge der Preisanpassung der Dauerkarten unverändert fortgeführt – es gibt in diesem Bereich keine Preiserhöhung“, betont der Revierklub.

Was den Verantwortlichen aber wichtig war, wie sie auch in der Mitteilung erklären: Die Preise für Stehplatz-Dauerkarten in der Nordkurve wurden zwar auch angepasst, aber nur „geringfügig“. Dort steht nämlich die aktive Fanszene und die wäre womöglich bei einer zu hohen Preiserhöhung ganz und gar nicht erfreut.

Nordkurven-Dauerkarte überschreitet nicht die 200-Euro-Grenze

Außerdem werde die 200-Euro-Grenze für Vereinsmitglieder mit einer Nordkurven-Dauerkarte nicht überschritten. Derzeit liegt der Preis für alle Heimspiele bei 190,50 Euro. Ab der Saison 2025/26 müssen die Fans des FC Schalke 04 in der Stehkurve dann 199 Euro zahlen.

Dafür gibt es in den anderen Kategorien heftige Aufschläge. Die günstigste Dauerkarte für Nichtmitglieder auf Sitzplätzen etwa kostet künftig 420 Euro statt 364 Euro. Das ist ein Plus von 15 Prozent.

Fragt sich nur noch: Wird das auch bei einem möglichen Abstieg in die 3. Liga so bleiben? Sollte dieses Horror-Szenario eintreffen, ist es gut möglich, dass die Preise dann nochmal angepasst werden.