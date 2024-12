Schalke – Düsseldorf: Großes Aufatmen! Van Wonderen verkündet die gute Nachricht

Überrascht der FC Schalke 04 auch gegen Fortuna Düsseldorf? Nach dem spektakulären 4:2-Sieg gegen Paderborn wollen die Königsblauen natürlich gerne so erfolgreich weitermachen. Drei Punkte sollen auch gegen den nächsten Favoriten auf den Aufstieg her.

Bis vor einigen Tagen gab es beim FC Schalke große Sorgen um einen Star, dessen Einsatz gegen Düsseldorf auf der Kippe stand. Trainer Kees van Wonderen verkündet jetzt die gute Nachricht: Er ist dabei.

Schalke – Düsseldorf: Younes wieder dabei

Die gesamte 2. Liga staunte nur, als Schalke den Tabellenführer Paderborn regelrecht überrannte. Auch Fortuna Düsseldorf schaute genau hin. Denn am Samstag (14. Dezember, 13 Uhr) geht es nun im NRW-Duell gegen die Königsblauen, vor denen man gewarnt ist. Umso wichtiger bei den Knappen, dass Kees van Wonderen ein Leistungsträger zur Verfügung steht.

Auch interessant: FC Schalke 04: Mega-Chance! Schnappt S04 bei ablösefreiem Star zu?

Amin Younes musste beim 4:2-Sieg gegen Paderborn nach nicht mal einer Stunde angeschlagen vom Feld und war danach die nächsten Tage krank. Die Sorge war groß, dass der Mittelfeldspieler die Partie gegen den Tabellenfünften verpassen wird. Van Wonderen verkündete auf der Pressekonferenz aber die gute Nachricht: Younes ist wieder fit.

Der gebürtige Düsseldorfer zeigte seit seiner Verpflichtung, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ein Tor erzielte er bislang, zwei weitere Treffer bereitete er vor. Zudem kreiert Younes auch immer wieder gute Chancen und belebt das Spiel der Schalker. Umso wichtiger, dass er gegen die Fortuna wieder da ist.

S04 will den nächsten Sieg

Somit werden auch die Schalke-Fans wieder große Hoffnungen haben, dass es gegen Düsseldorf den nächsten Dreier gibt. Auch van Wonderen will den Heimsieg. „Wir wollen unbedingt das letzte Heimspiel in diesem Jahr hier gewinnen und die Punkte hier halten, um gut in die Winterpause gehen zu können“, sagt der S04-Coach.

Mehr Nachrichten für dich:

Gleichzeitig warnt der Niederländer aber auch: „Sie bekommen wenig Gegentore, sie sind organisiert, haben einen großen Kader. Wir können uns auf einen Gegner vorbereiten, der einfach Tore machen kann und nicht einfach Tore weggibt. Es ist eine starke Mannschaft. Es geht aber erstmal um uns und unser bestes Niveau auf den Platz zu bekommen.“