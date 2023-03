FC Schalke 04: Ex-Star kann endlich wieder jubeln – S04 schaut ganz genau hin

Viele Spieler des FC Schalke 04 sind in der Länderspielpause auf Schalke geblieben. Nur vier Spieler wurden von ihren Nationalteams nominiert und kommen abseits des Bundesliga-Alltags zum Einsatz. Sogar Japan-Kapitän Maya Yoshida wurde nicht berufen und kommt im Testspiel gegen Venlo zum Einsatz.

Dennoch dürfte sowohl den Fans als auch den Verantwortlichen vom FC Schalke 04 eine Nachricht aus der EM-Qualifikation besonders gefreut haben. Aufstiegsheld und Ex-Star Darko Churlinov traf nach langer Verletzungszeit für sein Land und hatte so seit längerer Zeit mal wieder etwas zu Jubeln.

FC Schalke 04: Erster Schritt Richtung EM

Im kommenden Jahr findet in Deutschland die Europameisterschaft statt. Nach der Heim-WM 2006 ist es das erste große Fußballturnier im Männerfußball in der Bundesrepublik. Als Gastgeber muss sich die deutsche Nationalmannschaft nicht qualifizieren. Die Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick ist automatisch für die Gruppenphase der EM qualifiziert. Alle anderen Länder kämpfen in Qualifikationsspielen um die Teilnahme an dem Turnier.

So auch Nordmazedonien mit Darko Churlinov. Die Nordmazedonier waren bereits bei der EM 2021 überraschend dabei und möchten einen weiteren großen Erfolg ihrer Geschichte feiern. Der erste Schritt dafür ist schon einmal getan: Die Nordmazedonier gewannen ihr Heimspiel gegen Malta mit 2:1. Einer der beiden Torschützen: Ex-Schalker Churlinov. Der Flügelspieler traf zum zwischenzeitlichen 2:0 und brachte seine Mannschaft so endgültig auf die Siegerstraße. Angesichts der Schwere der Gruppe C müssen jedoch einige Siege folgen, um den Traum von der EM-Endrunde wahrwerden zu lassen. So müssen sich der Ex-Schalker und sein Team unter anderem mit Italien und England messen.

Für Churlinov persönlich war dieses Tor sicherlich ein schöner Moment. Der ehemalige Knappe kommt bei seinem neuen Verein überhaupt nicht zum Zuge. Immer wieder wird er von kleineren Verletzungen ausgebremst. Zudem ist die Konkurrenz beim FC Burnley auf seiner Position enorm groß. Churlinov kommt beim Tabellenführer der zweiten englischen Liga in der laufenden Saison auf lediglich sechs von 33 möglichen Liga-Einsätzen. Eine ernüchternde Bilanz für den schnellen Außenspieler.

Gerüchte über Rückkehr zu S04

Nicht zuletzt wegen der mangelnden Einsatzzeit und der Verletzungsmisere ist Churlinov nicht wirklich glücklich in England geworden. Deshalb könnte der Schalker Aufstiegsheld den Verein schon im Sommer wieder verlassen. Burnley habe einer Leihe bereits zugestimmt. Demnach soll schon konkret über eine S04-Rückkehr gesprochen worden sein. Sowohl Königsblau als auch Churlinov könnten sich dies natürlich gut vorstellen. Der Nordmazedonier ist auf Schalke dank seines Einsatzes und seines Willens zum Fan-Liebling geworden. Nachdem man sich den Flügelspieler im vergangenen Sommer aufgrund zu hoher Ablöseforderungen von Stuttgart nicht leisten konnte, könnte es jetzt also zum großen Wiedersehen kommen. Wie weit die Gespräche allerdings genau sind, ist derzeit nicht bekannt. Doch der Ex-Schalker soll weit oben auf der Liste von Knäbel und Co. stehen.

Churlinov scheint jetzt also wieder komplett fit zu sein und ordentlich Selbstbewusstsein zu tanken. Wie es für ihn bei Burnley weitergeht und ob es im Sommer tatsächlich zu einer S04-Rückkehr kommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Sowohl für Schalke als auch für Churlinov wäre ein Comeback im Ruhrgebiet wohl eine Win-win-Situation.