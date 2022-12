FC Schalke 04: Comeback bahnt sich an – ER steht vor einer Rückkehr

In der abgelaufenen Hinrunde hatte der FC Schalke 04 mit großen Verletzungsproblem zu kämpfen. Zwischenzeitlich fielen Ex-Trainer Frank Kramer sogar nahezu alle Defensivspieler aus. Einige von ihnen sind immer noch nicht in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.

Nun steht mit Alex Kral einer der Langzeitverletzten vor seiner Rückkehr. Der defensive Mittelfeldspieler könnte schon kurz nach dem Jahreswechsel in den Trainingsbetrieb des FC Schalke 04 einsteigen.

FC Schalke 04: Kral steht vor Comeback

Wie die „Bild“ berichtet, wird der Mittelfeldspieler aufgrund seiner „diffusen“ Rückenprobleme derzeit von seinem Leibarzt in Prag behandelt. Die angewendete Therapie soll beim 24-Jährigen gut anschlagen, weshalb ihn Trainer Thomas Reis für das Trainingslager im türkischen Belek einplant.

Seit Anfang Dezember musste der neue Trainer der Gelsenkirchener auf den Tschechen verzichten. Die Schalker gaben komplizierte Rückenprobleme als Grund für Krals Fehlen an. Nun könnte sich die Leidenszeit des Mittelfeldspielers dem Ende entgegenneigen.

FC Schalke 04: Straffer Fahrplan bis zum Rückrundenauftakt

Bis zum Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt (21. Januar) hat der FC Schalke ein straffes Programm zu erledigen. Nach dem Trainingsauftakt am 2. Januar geht es für den abstiegsbedrohten Klub nach Belek in die Türkei. Dort werden die Gelsenkirchener zwei Testspiele absolvieren. Das erste wird gegen den FC Zürich sein, das zweite gegen den 1. FC Nürnberg. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr werden die Schalker am 14. Januar gegen Ligakonkurrent SV Werder Bremen absolvieren.

Geht es nach dem Plan des ehemaligen Bochumers, würde Kral dann also spätestens bei der Generalprobe gegen die Werderaner wieder mit am Start sein. Ob der 24-Jährige nämlich schon in der Türkei wieder vollständig mitwirken kann, ist offen.