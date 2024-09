FC Schalke 04: Nächster dicker Trainingszoff! Geraerts greift direkt knallhart durch

Auf dem Berger Feld herrscht dicke Luft! Nach dem sehr durchwachsenen Saisonstart wird der Druck auf Karel Geraerts und sein Team immer größer. Das merkt man einigen Spielern bereits an – der Ton beim FC Schalke 04 wird schärfer.

In der vergangenen Woche hat es beim FC Schalke 04 im Training einen Streit zwischen Kapitän Kenan Karaman und Ibrahima Cisse gegeben. Nun gab es erneut Zoff mit dem Innenverteidiger des FC Schalke 04: Dieses Mal war Keeper Justin Heekeren beteiligt.

FC Schalke 04: Cisse und Heekeren geraten aneinander

Cisse steht erneut im Fokus! In der zweiten Woche hintereinander kam es am Dienstag (17. September) zu einem Streit zwischen Heekeren und seinem Vordermann. Einmal mehr soll die Einstellung des Innenverteidigers das große Problem gewesen sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten habe Cisse wiederholt fahrig und undiszipliniert verteidigt.

Torhüter Heekeren sei irgendwann der Kragen geplatzt, der 23-Jährige soll Cisse dann verbal angegangen haben – so wie Karaman in der Vorwoche. Schon in der Vergangenheit fiel Cisse immer wieder wegen fehlender Disziplin auf, er scheint dieses Problem noch immer nicht ganz in den Griff bekommen zu haben.

Trainer Geraerts steht jedoch voll hinter dem Youngster und setzt auf ihn. Bisher zählt Cisse zum Stammpersonal des Belgiers. In Karlsruhe (0:2) kam er aufgrund von Magenproblemen nicht zum Einsatz, gegen Darmstadt (Freitag, 20, September, 18.30 Uhr) wird er wohl wieder in die Anfangself rücken.

Geraerts schickt S04-Akteure in die Kabine

In der vergangenen Wochen nahm Geraerts Cisse an die Seite und erklärte ihm, was der Fehler gewesen sei. In diesem Fall griff der Cheftrainer des S04 ein bisschen härter durch. Wie er selbst auf der Pressekonferenz am Mittwoch (18. September) verriet, schickte er sowohl Heekeren als auch Cisse vorzeitig in die Kabine. Für die beiden Akteure war das Training nach diesem Vorfall also beendet.

Allerdings sei das Training kurz darauf ohnehin vorbei gewesen. Dennoch zeigt der Vorfall, dass bei Königsblau dicke Luft herrscht. Ein solcher Zoff im Training ist als Einzelfall zwar keine große Sache, doch nach Karaman zuletzt geriet Cisse nun auch mit Heekeren aneinander.