FC Schalke 04: Nach Karriereende! Ex-S04-Star überrascht Fans mit dieser Entscheidung

Im vergangenen Sommer haben viele Spieler den FC Schalke 04 verlassen – aus unterschiedlichen Gründen. Mit einigen hat der Revierklub nicht mehr geplant. Dazu zählt auch Cedric Brunner, der dann lange auf der Suche nach einem neuen Verein war.

Doch der Schweizer wurde nicht fündig und verkündete dann sein Karriereende. Nun aber überrascht er viele Fans, auch die des FC Schalke 04, mit einer Entscheidung. Er wird schon bald wieder in Deutschland spielen.

FC Schalke 04: Ex-Profi spielt in der Icon League

Die Icon League bekommt einen weiteren ehemaligen Spieler des FC Schalke 04: Cedric Brunner wird nämlich in der Hallenfussball-Liga, die von Toni Kroos und dem Streamer Elias Nerlich gegründet wurde, an den Start gehen. Gemeinsam mit Ex-S04-Stürmer Simon Terodde wird Brunner in einem Team auflaufen.

„The Pack“ heißt die Mannschaft von Terodde und Brunner. Aber es wird nicht nur bei der Icon League bleiben, wie der Schweizer bei „Blick“ verrät. Parallel wird der Verteidiger weiterhin für den FC Wollishofen in der 3. Liga auflaufen. Dort war er auch zuletzt im Trainingslager auf Marbella.

Ansonsten hat Brunner beruflich noch einige Herausforderungen. „Ich freue mich auf dieses neue Leben und den Orientierungsprozess. Zusammen mit einem guten Freund habe ich in Zürich ein kleines Gym mit dem Namen „The Box“ eröffnet, wo wir Klassen anbieten. Die Resonanz ist sehr positiv. Zudem betreibe ich mit ein paar Kumpels drei Cafés in Düsseldorf“, so Brunner.

Trotz Karriereende weiter auf dem Platz

Kurzfristig sehe sich der ehemalige Profi des FC Schalke 04 in der Icon League. Allzu lange wird er dort also nicht spielen. „Mittel- und langfristig ist meine Lebensplanung allerdings noch nicht konkret“, betont Brunner.

So ganz hat Brunner seine Fußballkarriere also nicht beendet – zumindest auf Profiebene wird man den Verteidiger nicht mehr spielen sehen. In der 3. Schweizer Liga und in der Icon League werden ihn die Fans noch ein wenig spielen sehen.