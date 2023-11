FC Schalke 04: Ex-Talent sorgt mit Traumtor für Staunen – Fans trauern ihm hinterher

In den vergangenen Jahren gab es beim FC Schalke 04 zahlreiche Abgänge. Neben vielen Leistungsträgern haben auch einige Top-Talente den Klub verlassen. Mal haben die Trainer nicht mehr mit den Youngsters geplant, andere hingegen suchten neue Herausforderungen.

Auch Can Bozdogan war ein hoffnungsvolles Juwel beim FC Schalke 04, der richtig durchstarten sollte. Obwohl er zunächst seine Einsätze bekam, hatte Königsblau bald keine Verwendung mehr für ihn. So wie Bozdogan gerade aufblüht, wird S04 ihm sicherlich mehr und mehr hinterher trauern. Nun sorgte er sogar mit einem Traumtor für Aufsehen.

FC Schalke 04: Ex-Talent sorgt mit Traumtor für Staunen

Seit Anfang der Saison spielt Can Bozdogan für den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Nach einem katastrophalen Saisonstart läuft es besser für den ehemaligen Profi des FC Schalke 04. In den ersten acht Spielen gab es sieben Niederlagen und nur einen Sieg. Doch in den vergangenen vier Partien gab es drei Unentschieden und einen wichtigen Dreier gegen den kriselnden Ajax Amsterdam.

Bozgodan ist aus der Startelf der Utrechter nicht mehr wegzudenken. Beim niederländischen Traditionsverein ist man voll zufrieden mit dem Ex-S04-Talent, das zu Beginn der Saison für eine Million Euro aus Gelsenkirchen kam. Dort, wo es keinen Platz im Kader für Bozdogan gab, herrscht nach dem Abstieg aus der Bundesliga erneut Abstiegsangst. Die Königsblauen sind nach 13 Spieltagen aktuell auf Platz 16 der 2. Bundesliga.

Zurück zu Bozdogan. Der 22-Jährige hatte am vergangenen Wochenende einen großen Anteil daran, dass Utrecht auch das vierte Spiel in Folge ungeschlagen bleibt. Beim Heimspiel Excelsior Rotterdam sitzt der gebürtige Kölner zunächst auf der Bank, kommt in der 41. Minute rein. Als sein Team mit 0:2 zurückliegt, packt Bozdogan einen Hammer aus.

S04-Fans trauern Bozdogan hinterher

Aus knapp 18 Metern fasst sich Bozdogan ein Herz und zieht mit links traumhaft ab, trifft zum Anschluss. In der Nachspielzeit bereitete er sogar mustergültig den 2:2-Ausgleich vor. Aktionen, die auch die Fans des FC Schalke 04 mitbekommen. Die königsblauen Anhänger schauen sich immer wieder die Spiele der ehemaligen Talente und Leistungsträger an.

Umso schmerzhafter ist es für sie, dass das Talent, das Schalke gerade in der 2. Bundesliga mit seiner Klasse definitiv gut gebrauchen könnte, woanders aufblüht. „Jede Woche aufs Neue frage ich mich, warum wir ihn abgegeben haben“, „Wir haben ne Allergie gegen gute Fußballer. Je jünger die sind, desto schneller müssen wir die loswerden“ und „Vor allem wollte er sich ja bei uns durchsetzen. Ich fand, dass er in der Abstiegssaison einer der wenigen Lichtblicke bei uns war“, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Stichwort Abstiegssaison: Als Schalke in der Saison 2020/21 erstmals abstieg, feierte Bozdogan sein Debüt im S04-Trikot. Das Knappenschmiede-Talent zeigte dabei gute Leistungen und war tatsächlich einer der wenigen Lichtblicke im desolaten Kader der Gelsenkirchener. Dennoch hatte Ex-Coach Dimitrios Grammozis nach dem Abstieg keine Verwendung mehr für ihn. Bozdogan wurde in die Türkei zu Besiktas verliehen. Nach seiner Rückkehr wurde er erneut verliehen. Dieses Mal zu Utrecht, die anschließend die Kaufoption für Bozdogan zogen.