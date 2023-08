FC Schalke 04: Verletzung sorgt für Verwunderung bei Reis – „Schwer erklärbar“

Nicht nur, dass es bei Eintracht Braunschweig für den FC Schalke 04 eine bittere 0:1-Niederlage gab. Die Königsblauen mussten weitere Rückschläge hinnehmen. In der Partie mussten gleich mehrere Akteure angeschlagen raus.

Dazu zählte auch Bryan Lasme. Der Neuzugang des FC Schalke 04 musste nach rund einer Stunde humpelnd vom Platz. Seine Verletzung sorgte bei Cheftrainer Thomas Reis für Verwunderung. Doch es gibt glücklicherweise auch eine gute Nachricht für Lasme.

FC Schalke 04: Verletzung sorgt für Verwunderung

Was war bei Lasme los? Bei der 0:1-Niederlage bei Eintracht Braunschweig durfte der 24-Jährige von Beginn an starten. So richtig überzeugen konnte der Neuzugang, wie seine Mitspieler aber auch, jedoch nicht. Nach 64 Minuten musste der Offensivspieler raus. Alles sah nach einer Verletzung aus. Am Ende waren es Krämpfe, weshalb Lasme ausgewechselt werden musste.

„Es war ein bisschen ungewöhnlich. Wir machen uns natürlich Gedanken. Wir haben die Vermutung gehabt, dass er vielleicht zu wenig getrunken hatte. Es war sonst schwer erklärbar. Wir versuchen da auch unsere Schlüsse daraus zuziehen.“, so Reis auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel (25. August, 18.30 Uhr).

Dann wird Lasme aber dem S04-Coach wieder zur Verfügung stehen. Entwarnung gibt es auch bei Niklas Tauer, dessen Kiefer noch etwas angeschwollen ist. Reis erklärte, dass es kein Bruch im Gesicht gab.

S04 ohne Drexler und Karaman

Schlechte Nachrichten gibt es für den FC Schalke 04 indes wegen Kenan Karaman und Dominick Drexler. Beide Spieler haben sich jeweils eine Muskelverletzung zugezogen. Bei Karaman ist es in der Wade, bei Drexler im Adduktorenbereich. Beide werden den Königsblauen bis zu zwei Wochen fehlen.

Sebastian Polter war in Braunschweig nicht mit von der Partie. Der Stürmer hat eine Risswunde am Zeh und steht laut Reis erst bei der Partie gegen Wehen Wiesbaden zur Verfügung.

Nach der schwachen Leistung gegen Braunschweig kündigt Reis einige Änderungen in der Startelf an. „Es wird den einen oder anderen Wechsel geben“, so der Cheftrainer.