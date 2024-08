FC Schalke 04: Jubel ist groß – doch DIESES Problem muss Geraerts schleunigst lösen

Traumstart, Heimsieg, Tabellenführung: Wann es das zuletzt beim FC Schalke 04 gegeben hat, wissen wohl nicht einmal die treuesten Fans der Königsblauen. Die Euphorie vor dem Saisonbeginn war schon groß, nach dem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig ist sie nochmal größer geworden.

Doch bei aller Freude müssen auch einige Probleme beim FC Schalke 04 angesprochen werden. Dazu zählt unter anderem die Defensive, an der Cheftrainer Karel Geraerts in den kommenden Wochen und Monaten definitiv arbeiten muss.

FC Schalke 04: Abwehr noch wackelig

Ob es auch ein Hammer-Start gewesen wäre, wenn der FC Schalke 04 früh in Rückstand geraten wäre? Schon nach wenigen Minuten hätte Eintracht Braunschweig nämlich in Führung gehen können. Was war genau passiert? Derry John Murkin ließ sich über links zu einfach ausspielen und musste seinen Gegenspieler Rayan Philippe ziehen lassen. Schalkes neue Nummer eins Justin Heekeren verhinderte mit einer starken Reaktion das frühe 0:1.

Diese und weitere Szenen von der S04-Verteidigung zeigten, dass die königsblaue Abwehr noch nicht richtig eingespielt und sehr anfällig ist. Tomas Kalas und Ron Schallenberg sind das neue Duo in der Innenverteidigung. Beide haben eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, vor allem Schallenberg überragte auf seiner neuen Position.

Allerdings war es deutlich anzumerken, dass die Abstimmung in der Abwehrkette noch nicht so richtig funktionierte. Während Braunschweig ein noch harmloser Gegner war, könnte es in Zukunft gegen offensivstarke Teams deutlich gefährlicher werden.

Geraerts muss an Verteidigung arbeiten

Das wird auch Geraerts wissen. Der Cheftrainer des FC Schalke 04 drückte nach dem 5:1-Sieg auf die Bremse, warnte seine Mannschaft und wird sie in den kommenden Wochen weiter einspielen. Sicherlich wird der Fokus auf die Abwehr gerichtet sein, da die Offensive um Kapitän Kenan Karaman und Top-Neuzugang Moussa Sylla keine Probleme bereiten dürfte.

Ob es schon gegen den 1. FC Nürnberg am kommenden Wochenende besser aussehen wird? Im Freundschaftsduell mit den Franken wird Königsblau versuchen, den nächsten Sieg einzufahren. Danach wird sich zeigen, was die wackelige Schalker Abwehr aus dem Braunschweig-Spiel gelernt hat.